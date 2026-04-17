Perempuan yang Tidak Pernah Diajarkan Mencintai Diri Sendiri sejak Kecil Sering Menunjukkan 9 Perilaku Ini saat Dewasa Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua luka terlihat jelas. Sebagian justru tumbuh diam-diam sejak masa kanak-kanak, terutama pada perempuan yang tidak pernah diajarkan bagaimana cara mencintai dirinya sendiri. Mereka mungkin tumbuh dalam lingkungan yang menuntut, dingin secara emosional, atau penuh kritik. Akibatnya, konsep tentang harga diri dan kasih sayang terhadap diri sendiri tidak pernah benar-benar terbentuk.



Dalam psikologi, pengalaman masa kecil memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang memandang dirinya dan berinteraksi dengan dunia. Ketika seorang anak perempuan tidak mendapatkan validasi, penerimaan, atau kasih sayang yang sehat, ia cenderung membawa "kekosongan" itu hingga dewasa.



Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (16/4), terdapat sembilan perilaku yang sering muncul pada perempuan dewasa yang tidak pernah diajarkan mencintai diri sendiri sejak kecil.

1. Terlalu Keras pada Diri Sendiri



Alih-alih menjadi pendukung terbesar bagi dirinya sendiri, ia justru menjadi kritikus paling kejam. Kesalahan kecil bisa terasa seperti kegagalan besar. Dalam pikirannya, tidak ada ruang untuk tidak sempurna.



Psikologi menyebut ini sebagai inner critic yang berkembang dari pola asuh penuh tuntutan atau kritik. Ia terbiasa merasa "tidak cukup" sejak kecil.



2. Sulit Menerima Pujian



Ketika seseorang memujinya, respons yang muncul sering kali adalah penolakan atau rasa tidak nyaman. Ia merasa pujian tersebut tidak pantas diterimanya.



Ini terjadi karena citra diri yang terbentuk sejak kecil sudah negatif. Pujian terasa "tidak sesuai" dengan keyakinan yang ia miliki tentang dirinya.



3. Selalu Menempatkan Orang Lain di Atas Diri Sendiri



Ia terbiasa mengorbankan kebutuhan, waktu, bahkan kebahagiaannya demi orang lain. Bukan karena selalu tulus, tetapi karena merasa itulah satu-satunya cara agar diterima.



Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan pola people-pleasing, yang berakar dari kebutuhan akan validasi eksternal. 4. Takut Ditolak atau Ditinggalkan

Hubungan menjadi sumber kecemasan. Ia mungkin sangat takut kehilangan orang lain, bahkan ketika hubungan tersebut tidak sehat.



Ketakutan ini biasanya berasal dari pengalaman masa kecil di mana cinta terasa tidak stabil atau bersyarat.



5. Sulit Menetapkan Batasan (Boundaries)



Mengatakan "tidak" terasa sangat sulit. Ia khawatir akan mengecewakan orang lain atau dianggap egois.



Padahal, dalam hubungan yang sehat, batasan adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Namun, karena tidak pernah diajarkan, ia tidak tahu bagaimana melakukannya.



6. Merasa Tidak Layak Dicintai



Di balik semua interaksi sosialnya, ada keyakinan tersembunyi bahwa dirinya tidak cukup baik untuk dicintai secara utuh.



Ini adalah salah satu dampak paling dalam dari kurangnya kasih sayang di masa kecil, rasa tidak layak yang menetap hingga dewasa.