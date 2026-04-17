Perempuan yang Tidak Pernah Diajarkan Mencintai Diri Sendiri sejak Kecil Sering Menunjukkan 9 Perilaku Ini saat Dewasa Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua luka terlihat jelas. Sebagian justru tumbuh diam-diam sejak masa kanak-kanak, terutama pada perempuan yang tidak pernah diajarkan bagaimana cara mencintai dirinya sendiri. Mereka mungkin tumbuh dalam lingkungan yang menuntut, dingin secara emosional, atau penuh kritik. Akibatnya, konsep tentang harga diri dan kasih sayang terhadap diri sendiri tidak pernah benar-benar terbentuk.
Dalam psikologi, pengalaman masa kecil memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang memandang dirinya dan berinteraksi dengan dunia. Ketika seorang anak perempuan tidak mendapatkan validasi, penerimaan, atau kasih sayang yang sehat, ia cenderung membawa "kekosongan" itu hingga dewasa.
Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (16/4), terdapat sembilan perilaku yang sering muncul pada perempuan dewasa yang tidak pernah diajarkan mencintai diri sendiri sejak kecil.
Baca Juga:Jika Cinta Seorang Pria kepada Anda Tulus dan Sejati, Dia Hampir Selalu Akan Menunjukkan 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi
1. Terlalu Keras pada Diri Sendiri
Alih-alih menjadi pendukung terbesar bagi dirinya sendiri, ia justru menjadi kritikus paling kejam. Kesalahan kecil bisa terasa seperti kegagalan besar. Dalam pikirannya, tidak ada ruang untuk tidak sempurna.
Psikologi menyebut ini sebagai inner critic yang berkembang dari pola asuh penuh tuntutan atau kritik. Ia terbiasa merasa "tidak cukup" sejak kecil.
2. Sulit Menerima Pujian
Ketika seseorang memujinya, respons yang muncul sering kali adalah penolakan atau rasa tidak nyaman. Ia merasa pujian tersebut tidak pantas diterimanya.
Ini terjadi karena citra diri yang terbentuk sejak kecil sudah negatif. Pujian terasa "tidak sesuai" dengan keyakinan yang ia miliki tentang dirinya.
3. Selalu Menempatkan Orang Lain di Atas Diri Sendiri
Ia terbiasa mengorbankan kebutuhan, waktu, bahkan kebahagiaannya demi orang lain. Bukan karena selalu tulus, tetapi karena merasa itulah satu-satunya cara agar diterima.
Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan pola people-pleasing, yang berakar dari kebutuhan akan validasi eksternal.
4. Takut Ditolak atau Ditinggalkan
Hubungan menjadi sumber kecemasan. Ia mungkin sangat takut kehilangan orang lain, bahkan ketika hubungan tersebut tidak sehat.
Ketakutan ini biasanya berasal dari pengalaman masa kecil di mana cinta terasa tidak stabil atau bersyarat.
5. Sulit Menetapkan Batasan (Boundaries)
Mengatakan "tidak" terasa sangat sulit. Ia khawatir akan mengecewakan orang lain atau dianggap egois.
Padahal, dalam hubungan yang sehat, batasan adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Namun, karena tidak pernah diajarkan, ia tidak tahu bagaimana melakukannya.
6. Merasa Tidak Layak Dicintai
Di balik semua interaksi sosialnya, ada keyakinan tersembunyi bahwa dirinya tidak cukup baik untuk dicintai secara utuh.
Ini adalah salah satu dampak paling dalam dari kurangnya kasih sayang di masa kecil, rasa tidak layak yang menetap hingga dewasa.
Baca Juga:Jika Seorang Perempuan Menginginkan Hubungan Lebih dari Sekadar Teman, Dia Akan Menunjukkan 8 Perilaku Halus Ini Menurut Psikologi
7. Perfeksionisme yang Melelahkan
Ia merasa harus selalu melakukan segalanya dengan sempurna agar diterima. Kesalahan bukan sekadar kesalahan, melainkan bukti bahwa dirinya gagal.
Perfeksionisme ini bukan tentang standar tinggi, tetapi tentang rasa takut tidak dicintai jika tidak sempurna.
8. Bergantung pada Validasi Orang Lain
Harga dirinya naik dan turun tergantung pada bagaimana orang lain menilainya. Tanpa pengakuan dari luar, ia merasa kehilangan arah.
Hal ini terjadi karena sumber nilai diri tidak pernah dibangun dari dalam.
9. Mengabaikan Kebutuhan Emosional Sendiri
Ia mungkin sangat peka terhadap kebutuhan orang lain, tetapi tidak dengan dirinya sendiri. Ia tidak tahu apa yang ia rasakan, atau bahkan menganggap perasaannya tidak penting.
Dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan kelelahan emosional dan kehilangan jati diri.
Penutup: Belajar Mencintai Diri Sendiri Itu Mungkin
Meskipun masa kecil tidak bisa diubah, pola yang terbentuk bukanlah sesuatu yang permanen. Psikologi modern menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk belajar ulang (relearning) dan membentuk kembali cara pandang terhadap diri sendiri.
Proses ini memang tidak instan. Dibutuhkan kesadaran, refleksi, dan sering kali bantuan profesional seperti terapi. Namun, langkah kecil seperti mengenali pola, memberi ruang untuk diri sendiri, dan belajar menetapkan batasan bisa menjadi awal yang kuat.
Mencintai diri sendiri bukanlah sesuatu yang egois. Justru, itu adalah fondasi agar seseorang bisa hidup dengan lebih sehat, bahagia, dan memiliki hubungan yang lebih bermakna. Dan yang terpenting itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari, kapan pun.
Baca Juga:Bukan Sekadar Sifat, Ini Penyebab Seseorang Jadi Avoidant Attachment Menurut Psikologi
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?