Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
18 April 2026, 00.06 WIB

8 Kebiasaan Malam Hari Orang yang Sulit Kaya atau Sukses Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang memiliki kebiasaan sulit kaya (Freepik/Tirachardz) - Image

Ilustrasi seseorang yang memiliki kebiasaan sulit kaya (Freepik/Tirachardz)

JawaPos.com - Banyak orang fokus pada apa yang harus dilakukan di pagi hari untuk menjadi sukses. Padahal, malam hari justru memainkan peran yang tidak kalah penting. Secara psikologis, kebiasaan sebelum tidur memengaruhi kualitas istirahat, kondisi mental, hingga cara otak memproses keputusan keesokan harinya.

Beberapa kebiasaan malam tertentu, jika dilakukan terus-menerus, bisa menghambat produktivitas, disiplin, dan bahkan pola pikir berkembang (growth mindset).

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (16/4), terdapat delapan kebiasaan yang sering ditemukan pada orang-orang yang kesulitan mencapai kesuksesan jangka panjang.

1. Begadang Tanpa Tujuan yang Jelas

Bukan sekadar tidur larut, tetapi tidur larut karena hal yang tidak produktif, seperti scrolling media sosial tanpa henti atau menonton tanpa kontrol.

Secara psikologis, kurang tidur berdampak langsung pada:

Penurunan kemampuan mengambil keputusan
Emosi yang lebih tidak stabil
Penurunan fokus dan kreativitas

Orang yang sukses cenderung menjaga energi mentalnya. Begadang tanpa tujuan hanya menguras "modal kognitif" untuk hari berikutnya.

2. Mengonsumsi Konten Negatif Sebelum Tidur

Apa yang Anda lihat sebelum tidur akan "dibawa" oleh otak ke dalam alam bawah sadar. Jika yang dikonsumsi adalah:

Berita penuh konflik
Drama yang memicu emosi negatif
Konten yang membuat cemas atau iri

Maka otak akan tetap aktif dalam mode stres. Ini bisa menyebabkan tidur tidak nyenyak dan pikiran negatif keesokan hari.

3. Tidak Merefleksikan Hari yang Telah Dilalui

Orang yang berkembang biasanya meluangkan waktu untuk mengevaluasi diri:

Apa yang berhasil hari ini?
Apa yang bisa diperbaiki?

Tanpa refleksi, seseorang cenderung mengulang kesalahan yang sama. Dalam psikologi, ini disebut sebagai lack of self-awareness, yang menjadi penghambat utama pertumbuhan pribadi.

4. Tidak Memiliki Rencana untuk Hari Besok

Pergi tidur tanpa rencana membuat otak "bingung" saat bangun. Akibatnya:

Hari dimulai dengan reaksi, bukan strategi
Waktu terbuang untuk memutuskan hal-hal kecil

Sebaliknya, merencanakan hari berikutnya membantu otak merasa lebih terarah dan mengurangi stres.

5. Overthinking di Malam Hari

Malam hari sering menjadi waktu di mana pikiran negatif muncul lebih kuat:

Menyesali masa lalu
Mengkhawatirkan masa depan
Membayangkan skenario terburuk

Secara psikologis, overthinking meningkatkan hormon stres seperti kortisol, yang mengganggu kualitas tidur dan kesehatan mental.

6. Menghindari Tanggung Jawab dengan "Pelarian Instan"

Misalnya:

Bermain game berlebihan
Menonton tanpa batas
Mengonsumsi hiburan sebagai pelarian

Ini bukan masalah jika dilakukan secukupnya. Namun, ketika menjadi kebiasaan untuk menghindari kenyataan, ini bisa memperkuat pola avoidance behavior, yaitu kecenderungan menghindari masalah daripada menyelesaikannya.

7. Tidak Menjaga Pola Tidur yang Konsisten

Tidur di jam yang berbeda setiap hari membuat ritme sirkadian terganggu. Dampaknya:

Tubuh sulit merasa segar
Produktivitas menurun
Mood lebih mudah berubah

Dalam jangka panjang, ini bisa mengurangi kemampuan seseorang untuk bekerja secara konsisten—padahal konsistensi adalah kunci kesuksesan.

8. Mengisi Malam dengan Aktivitas Tanpa Nilai Jangka Panjang

Banyak orang menghabiskan malam tanpa melakukan hal yang memberi nilai tambahan, seperti:

Belajar keterampilan baru
Membaca
Mengembangkan diri

Padahal, waktu malam bisa menjadi "waktu emas" untuk pertumbuhan pribadi, terutama bagi mereka yang sibuk di siang hari.

Penutup

Kesuksesan bukan hanya soal kerja keras di siang hari, tetapi juga tentang bagaimana seseorang mengelola dirinya di malam hari. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten sebelum tidur bisa membentuk pola pikir, energi, dan arah hidup seseorang.

Mengubah satu atau dua kebiasaan malam mungkin terasa sepele, tetapi dalam jangka panjang, dampaknya bisa sangat besar. Jika ingin berkembang, mulailah dari hal sederhana: cara Anda mengakhiri hari.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore