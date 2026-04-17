8 Kebiasaan Malam Hari Orang yang Sulit Kaya atau Sukses Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang fokus pada apa yang harus dilakukan di pagi hari untuk menjadi sukses. Padahal, malam hari justru memainkan peran yang tidak kalah penting. Secara psikologis, kebiasaan sebelum tidur memengaruhi kualitas istirahat, kondisi mental, hingga cara otak memproses keputusan keesokan harinya.



Beberapa kebiasaan malam tertentu, jika dilakukan terus-menerus, bisa menghambat produktivitas, disiplin, dan bahkan pola pikir berkembang (growth mindset).



Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (16/4), terdapat delapan kebiasaan yang sering ditemukan pada orang-orang yang kesulitan mencapai kesuksesan jangka panjang.

1. Begadang Tanpa Tujuan yang Jelas



Bukan sekadar tidur larut, tetapi tidur larut karena hal yang tidak produktif, seperti scrolling media sosial tanpa henti atau menonton tanpa kontrol.



Secara psikologis, kurang tidur berdampak langsung pada:



Penurunan kemampuan mengambil keputusan

Emosi yang lebih tidak stabil

Penurunan fokus dan kreativitas



Orang yang sukses cenderung menjaga energi mentalnya. Begadang tanpa tujuan hanya menguras "modal kognitif" untuk hari berikutnya.



2. Mengonsumsi Konten Negatif Sebelum Tidur



Apa yang Anda lihat sebelum tidur akan "dibawa" oleh otak ke dalam alam bawah sadar. Jika yang dikonsumsi adalah:



Berita penuh konflik

Drama yang memicu emosi negatif

Konten yang membuat cemas atau iri



Maka otak akan tetap aktif dalam mode stres. Ini bisa menyebabkan tidur tidak nyenyak dan pikiran negatif keesokan hari.



3. Tidak Merefleksikan Hari yang Telah Dilalui



Orang yang berkembang biasanya meluangkan waktu untuk mengevaluasi diri:



Apa yang berhasil hari ini?

Apa yang bisa diperbaiki?



Tanpa refleksi, seseorang cenderung mengulang kesalahan yang sama. Dalam psikologi, ini disebut sebagai lack of self-awareness, yang menjadi penghambat utama pertumbuhan pribadi.



4. Tidak Memiliki Rencana untuk Hari Besok



Pergi tidur tanpa rencana membuat otak "bingung" saat bangun. Akibatnya:



Hari dimulai dengan reaksi, bukan strategi

Waktu terbuang untuk memutuskan hal-hal kecil



Sebaliknya, merencanakan hari berikutnya membantu otak merasa lebih terarah dan mengurangi stres.



5. Overthinking di Malam Hari



Malam hari sering menjadi waktu di mana pikiran negatif muncul lebih kuat:



Menyesali masa lalu

Mengkhawatirkan masa depan

Membayangkan skenario terburuk



Secara psikologis, overthinking meningkatkan hormon stres seperti kortisol, yang mengganggu kualitas tidur dan kesehatan mental.