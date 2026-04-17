Psikologi Orang yang Jalan Cepat Punya 8 Ciri Langka Ini

JawaPos.com – Kecepatan berjalan merupakan penanda kepribadian yang sangat konsisten.

Para peneliti telah menemukan bahwa kecepatan alami ini bisa mengungkapkan lebih banyak susunan psikologis seseorang.

Para pejalan cepat ini bukan hanya tidak sabar atau cemas.

Dilansir dari Geediting, berikut 8 ciri langka orang yang berjalan kaki dengan cepat dalam sudut pandang psikologi.

1. Mereka termotivasi dari dalam diri sendiri

Orang yang berjalan cepat bergerak dengan kecepatan mereka sendiri tanpa mempedulikan lingkungan sekitar.

Mereka tidak berjalan cepat untuk mengikuti atau menyesuaikan diri namun karena sesuatu di dalam diri disetel pada frekuensi tersebut.

Dorongan internal ini melampaui sekadar berjalan kaki.

2. Mereka memiliki tingkat kecemasan yang tinggi