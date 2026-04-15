Hal-hal yang Cenderung Dilakukan Secara Berbeda Setiap Pagi oleh Orang-orang yang Tetap Tenang dan Stabil

JawaPos.com - Dulu saya mengira orang-orang yang tenang dan stabil memiliki suatu kualitas yang tidak saya miliki. Sebuah cadangan ketenangan yang mendalam yang tidak dimiliki oleh kita semua sejak lahir.

Mereka tampak menjalani hari-hari mereka dengan lancar, sementara saya menghabiskan hari-hari saya terombang-ambing antara kecemasan akan masa depan dan penyesalan atas masa lalu.

Yang akhirnya saya sadari, setelah bertahun-tahun berjuang melawan pikiran yang terlalu aktif dan kemudian perlahan-lahan belajar mengatasinya, adalah bahwa ketenangan bukanlah sifat kepribadian.

Itu adalah serangkaian pilihan di pagi hari, kebanyakan kecil, kebanyakan membosankan, yang diulang dengan konsistensi yang cukup, sehingga membentuk kembali cara Anda menghadapi hari.

Dilansir dari hackspirit pada Rabu (15/4), saya tidak sedang membicarakan rutinitas mandi es dan menulis jurnal pada pukul 4 pagi yang Anda lihat di media sosial.

Orang-orang yang saya kenal yang benar-benar tenang, yang tetap stabil saat keadaan menjadi kacau, cenderung melakukan sesuatu yang jauh lebih sederhana.

Mereka melindungi satu jam pertama hari mereka agar tidak menjadi reaktif. Segala sesuatu yang lain mengalir dari situ.

Mereka tidak langsung terpapar stimulus