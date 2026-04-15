Orang yang Selalu Berterima Kasih kepada Pelayan dengan Tulus Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, ada momen-momen kecil yang sering luput dari perhatian, namun sebenarnya mencerminkan karakter seseorang secara mendalam. Salah satunya adalah bagaimana seseorang memperlakukan pelayan—baik itu di restoran, kafe, hotel, atau tempat umum lainnya.

Mengucapkan “terima kasih” mungkin terdengar sederhana, tetapi ketika dilakukan dengan tulus, hal ini bisa menjadi jendela untuk melihat kepribadian seseorang.

Menurut berbagai perspektif dalam psikologi sosial dan kepribadian, orang yang konsisten menunjukkan rasa terima kasih kepada pelayan cenderung memiliki kualitas psikologis tertentu yang positif.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh ciri kepribadian yang sering dimiliki oleh mereka.

1. Memiliki Empati Tinggi

Orang yang tulus berterima kasih biasanya mampu menempatkan diri pada posisi orang lain. Mereka memahami bahwa pekerjaan sebagai pelayan bukanlah hal yang mudah—melibatkan tekanan, tuntutan kecepatan, dan interaksi dengan berbagai tipe pelanggan.

Empati ini membuat mereka menghargai usaha kecil sekalipun, seperti mengantarkan makanan atau membersihkan meja. Mereka tidak melihat pelayan sebagai “fungsi layanan,” tetapi sebagai manusia yang layak dihormati.

2. Rendah Hati (Humility)