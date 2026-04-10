Stop Stress dan Overthinking Berlebihan! 3 Cara Ini Banyak Disarankan Oleh Psikolog dan Terbukti Ampuh

JawaPos.com — Overthinking sering kali membawa seseorang pada stress atau tekanan mental. Hal ini dapat terjadi karena masalah yang terus dipikirkan berulang kali.

Hasilnya? Pikiran-pikiran itu membuka lebih banyak skenario. Semakin banyak skenario yang terbuat, semakin banyak juga kemungkinan buruk yang terlihat.



Kemungkinan-kemungkinan buruk inilah yang membuat seseorang tertekan secara mental. Hal ini tentunya tidak sehat pada fisik atau mental seseorang.



Menurut Cleveland Clinic pada Mei 2022, ruminasi atau overthinking bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti kelelahan, insomnia, dan gangguan pencernaan.

Ingin berhenti overthinking? Simak beberapa cara berikut yang terbukti efektif menurut psikolog.



Menulis Diary Tentang Masalah Anda

“Dear Diary, Hari ini aku mulai dijauhi oleh adikku padahal aku tidak merasa melakukan kesalahan apa pun.”

Mari kita mulai dengan hal yang sederhana: menulis. Seringkali, masalah yang kita pikirkan terasa sangat berat jika dipendam sendiri. Tapi apakah masalah yang dipikirkan tersebut begitu signifikan?



Studi Horry dan Wright pada tahun 2019 menunjukkan bahwa kecemasan dan kebiasaan overthinking membuat seseorang lebih fokus pada aspek negatif, mengabaikan hal positif.

Hal ini dikenal dengan Bias Perhatian dan Distorsi Persepsi. Kondisi ini dapat dikurangi dengan menuliskan masalahmu pada sebuah kertas.



Menulis tentang ruminasi yang mengganggu anda dapat memberikan anda pandangan yang lebih logis dan terstruktur.



Permasalahan yang sedang Anda hadapi mungkin memiliki solusi yang bisa ditemukan setelah Anda mengidentifikasi dan mengenali titik masalahnya.

Pikirkan Kembali Setiap Kata “Bagaimana”

“Bagaimana jika saya gagal dalam tes ini?” Atau “Bagaimana jika dia menolak?” Mungkin adalah pertanyaan-pertanyaan yang Anda pikirkan.



Jika Anda berada dalam situasi di mana menulis sulit dilakukan, tantanglah pikiran negatif tersebut secara langsung.

Agar Anda dapat memikirkan masalah ini dengan lebih seimbang dan rasional, pertanyakan kembali setiap kata “bagaimana” dari masalah yang sedang Anda renungkan.



Setelah itu setiap “Bagaimana jika” dapat Anda ubah menjadi “Jika hal ini terjadi saya akan…”. Dari setiap kemungkinan buruk, Anda dapat menyusun rencana detail sebagai langkah antisipasi.