Tak Banyak Yang Tahu, 11 Kebiasaan Kebersihan Yang Bikin Bau Badan Makin Menyengat

JawaPos.com – Bau badan sering dikaitkan dengan kurangnya kebersihan diri, dan sering membuat kurangnya kepercayaan diri.

Banyak kebiasaan sehari-hari yang tanpa disadari justru memperparah aroma tubuh, bahkan pada orang yang rutin mandi sekalipun.

Beberapa kesalahan dalam menjaga kebersihan dapat membuat bau badan semakin kuat karena memicu pertumbuhan bakteri penyebab bau.

Secara ilmiah, bau badan muncul bukan dari keringat itu sendiri, melainkan dari interaksi antara keringat dan bakteri di kulit yang menghasilkan senyawa berbau.

Melansir dari laman Yourtango pada Jumat (10/04), menyebutkan ada 11 kebiasaan yang menyebabkan bau badan semakin parah.

Berikut 11 kebiasaan yang sering tidak disadari bisa membuat bau badan makin menyengat:

1. Jarang mengganti pakaian

Pakaian yang sudah terkena keringat menjadi tempat berkembangnya bakteri, dan jika dipakai ulang tanpa dicuci, bau akan semakin kuat.

2. Tidak mengeringkan tubuh dengan benar setelah mandi