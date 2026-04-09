8 Kebiasaan Pagi yang Membedakan Orang yang Ingin Sukses dengan Orang yang Benar-benar Berusaha Meraihnya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang mengatakan ingin sukses. Mereka punya mimpi besar, visi yang menginspirasi, bahkan rencana yang terdengar matang. Namun dalam kenyataannya, hanya sebagian kecil yang benar-benar bergerak konsisten menuju kesuksesan tersebut. Apa yang membedakan keduanya?

Menurut psikologi perilaku, perbedaan itu sering kali tidak terletak pada bakat atau kecerdasan, melainkan pada kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten—terutama di pagi hari. Pagi adalah waktu krusial karena kondisi mental masih segar, tingkat kontrol diri masih tinggi, dan arah hari sedang ditentukan.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 8 kebiasaan pagi yang secara nyata membedakan “orang yang ingin sukses” dengan “orang yang benar-benar mengejarnya”.

1. Bangun dengan Tujuan vs Bangun dengan Reaksi

Orang yang hanya ingin sukses biasanya bangun karena harus—alarm berbunyi, pekerjaan menunggu, atau tekanan dari luar.

Sebaliknya, orang yang benar-benar berusaha sukses bangun dengan tujuan yang jelas. Mereka tahu apa yang ingin dicapai hari itu. Dalam psikologi, ini disebut goal-directed behavior—perilaku yang dipandu oleh tujuan, bukan sekadar reaksi terhadap situasi.

Mereka tidak bertanya, “Apa yang harus saya lakukan hari ini?”

Mereka bertanya, “Apa langkah penting yang mendekatkan saya ke tujuan?”