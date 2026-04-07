Orang yang Memelihara Bunga Segar di Rumah Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

seseorang yang memelihara bunga segar.
JawaPos.com - Memelihara bunga segar di rumah bukan sekadar soal estetika atau dekorasi. Bagi sebagian orang, kebiasaan ini mencerminkan sesuatu yang lebih dalam—yakni karakter, emosi, dan cara mereka memandang kehidupan.
Dalam perspektif psikologi, pilihan kecil seperti merawat bunga segar bisa menjadi indikator kepribadian seseorang.
1. Sensitif terhadap Keindahan (Aesthetic Sensitivity)
Orang yang menyukai bunga segar biasanya memiliki tingkat kepekaan tinggi terhadap keindahan. Mereka mudah tergerak oleh hal-hal visual yang harmonis, seperti warna, bentuk, dan komposisi.
Dalam psikologi, ini berkaitan dengan trait openness to experience, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman baru dan apresiasi terhadap seni serta keindahan. Mereka cenderung menikmati detail kecil yang sering diabaikan orang lain.
2. Memiliki Kecerdasan Emosional yang Baik
Merawat bunga membutuhkan perhatian dan empati—dua hal yang erat kaitannya dengan kecerdasan emosional. Orang yang terbiasa merawat tanaman hidup biasanya lebih peka terhadap perasaan, baik milik sendiri maupun orang lain.
Mereka cenderung:
Lebih sabar
Lebih pengertian
Lebih mampu mengelola emosi
Kebiasaan sederhana seperti mengganti air bunga atau memastikan bunga tetap segar mencerminkan kemampuan merawat dan perhatian terhadap “kehidupan”.
3. Menyukai Ketertiban dan Ketenangan
Bunga segar sering diasosiasikan dengan suasana yang tenang dan tertata. Orang yang menyukainya biasanya juga menghargai lingkungan yang rapi dan nyaman.
Secara psikologis, ini berkaitan dengan trait conscientiousness, yaitu kecenderungan untuk:
Terorganisir
Bertanggung jawab
Menjaga keteraturan
Rumah dengan bunga segar sering kali menjadi refleksi dari pikiran yang juga ingin tertata dan damai.
4. Memiliki Sifat Nurturing (Suka Merawat)
Merawat bunga adalah bentuk kecil dari perilaku nurturing—yakni dorongan untuk merawat dan menjaga sesuatu agar tetap hidup dan berkembang.
Orang dengan sifat ini biasanya:
Hangat
Penuh kasih
Peduli terhadap orang lain
Tidak heran jika mereka juga sering menjadi sosok yang suportif dalam hubungan sosial, baik sebagai teman, pasangan, maupun anggota keluarga.
5. Lebih Mindful dan Hidup di Saat Ini
Bunga segar memiliki umur yang terbatas. Untuk menjaganya tetap indah, seseorang perlu hadir secara penuh dalam momen—memperhatikan perubahan kecil setiap hari.
Ini melatih mindfulness, yaitu kemampuan untuk:
Fokus pada saat ini
Mengurangi stres
Menikmati hal-hal sederhana
Orang yang rutin berinteraksi dengan bunga cenderung lebih menghargai momen kecil dalam kehidupan sehari-hari.
6. Optimis dan Menghargai Kehidupan
Bunga sering menjadi simbol harapan, kehidupan, dan pertumbuhan. Orang yang memilih menghadirkan bunga segar di rumah biasanya memiliki pandangan hidup yang lebih positif.
Mereka cenderung:
Melihat sisi baik dari situasi
Percaya pada proses pertumbuhan
Tidak mudah menyerah
Dalam psikologi positif, simbol-simbol seperti bunga dapat memperkuat emosi bahagia dan rasa syukur.
7. Kreatif dan Ekspresif
Menata bunga bukan hanya aktivitas rutin, tetapi juga bentuk ekspresi diri. Mulai dari memilih warna hingga menentukan tempat meletakkannya, semua melibatkan kreativitas.
Orang yang menyukai bunga segar biasanya:
Memiliki imajinasi yang aktif
Suka bereksperimen dengan gaya
Menikmati proses menciptakan sesuatu yang indah
Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menghargai keindahan, tetapi juga ingin menciptakannya.
Penutup
Kebiasaan sederhana seperti memelihara bunga segar ternyata menyimpan makna psikologis yang cukup dalam. Dari kepekaan emosional hingga kreativitas, semua tercermin dalam cara seseorang memperlakukan hal-hal kecil di sekitarnya.
Jadi, jika kamu termasuk orang yang suka menghias rumah dengan bunga segar, kemungkinan besar kamu memiliki kombinasi sifat yang hangat, mindful, dan penuh apresiasi terhadap kehidupan.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven