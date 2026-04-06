7 Kebiasaan Makan yang Lebih Mengungkapkan Kepribadian Anda daripada Kata-Kata Menurut Psikologi

seseorang yang kepribadiannya terlihat dari kebiasaan makan.
JawaPos.com - Sering kali kita menilai seseorang dari apa yang mereka katakan—cara berbicara, pilihan kata, atau topik pembicaraan.
Namun, psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan kecil yang tampak sepele justru bisa mengungkap lebih banyak tentang siapa diri kita sebenarnya. Salah satunya adalah cara kita makan.
Tanpa disadari, gaya makan mencerminkan pola pikir, emosi, bahkan cara kita menghadapi kehidupan. Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (4/4), terdapat tujuh kebiasaan makan yang diam-diam bisa “membocorkan” kepribadian Anda.
Baca Juga:Iran Siapkan Aturan Baru Selat Hormuz, AS-Israel Terancam Diblokir di Tengah Tekanan Donald Trump
1. Makan Terlalu Cepat
Jika Anda termasuk orang yang menghabiskan makanan dalam waktu singkat, ini bukan sekadar soal lapar.
Secara psikologis, orang yang makan cepat cenderung:
Ambisius dan berorientasi pada tujuan
Tidak sabaran
Selalu merasa waktu terbatas
Mereka sering hidup dalam “mode cepat,” ingin menyelesaikan banyak hal sekaligus. Sayangnya, kebiasaan ini juga bisa menunjukkan kecenderungan kurang menikmati proses hidup.
2. Makan Sangat Pelan
Kebalikan dari makan cepat, orang yang makan pelan biasanya:
Lebih sadar diri (self-aware)
Menikmati setiap momen
Cenderung tenang dan terkontrol
Mereka bukan tipe yang terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan kemampuan menikmati hidup dan mengelola stres dengan lebih baik.
3. Memisahkan Makanan di Piring
Apakah Anda tidak suka makanan saling bersentuhan di piring?
Kebiasaan ini bisa menunjukkan:
Kepribadian yang terstruktur dan terorganisir
Kecenderungan perfeksionis
Kebutuhan akan kontrol
Orang seperti ini biasanya menyukai keteraturan dalam hidup dan tidak nyaman dengan kekacauan, baik secara fisik maupun emosional.
4. Suka Mencoba Makanan Baru
Jika Anda selalu penasaran mencoba menu baru, bahkan yang ekstrem sekalipun, ini mencerminkan:
Kepribadian terbuka (openness to experience)
Jiwa petualang
Kreativitas tinggi
Dalam psikologi kepribadian, orang seperti ini cenderung fleksibel, mudah beradaptasi, dan tidak takut keluar dari zona nyaman.
5. Pemilih atau “Picky Eater”
Sebaliknya, jika Anda sangat selektif dalam memilih makanan:
Anda mungkin menyukai rutinitas dan kepastian
Cenderung berhati-hati terhadap hal baru
Bisa memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi
Namun, ini bukan berarti negatif. Banyak orang “picky eater” justru sangat teliti dan detail dalam kehidupan sehari-hari.
6. Makan Emosional (Emotional Eating)
Pernah makan lebih banyak saat stres, sedih, atau bahkan bosan?
Ini dikenal sebagai emotional eating, dan sering berkaitan dengan:
Kesulitan mengelola emosi
Mencari kenyamanan dari luar diri
Kebutuhan akan pelarian sementara
Psikologi melihat ini sebagai sinyal bahwa seseorang mungkin membutuhkan cara lain yang lebih sehat untuk mengelola perasaan.
7. Berbagi Makanan dengan Orang Lain
Orang yang dengan mudah berbagi makanan biasanya:
Empatik dan peduli
Senang membangun koneksi sosial
Memiliki kepribadian hangat
Dalam banyak budaya, berbagi makanan adalah simbol kepercayaan dan kedekatan. Secara psikologis, ini mencerminkan kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain.
Penutup
Kebiasaan makan mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya menyimpan banyak makna tentang siapa diri kita. Dari cara kita mengunyah hingga pilihan makanan, semuanya bisa menjadi cerminan pola pikir, emosi, dan kepribadian.
Yang menarik, kebiasaan ini sering muncul secara alami—tanpa disadari dan tanpa dibuat-buat. Itulah mengapa, dalam banyak kasus, cara Anda makan bisa lebih jujur daripada kata-kata Anda sendiri.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven