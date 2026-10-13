KPK Amankan Uang Rp 1,4 Miliar hingga Logam Mulai dalam OTT Sestama BNPB Rustian

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti uang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada Selasa (13/10). Tim penindakan KPK mengamankan uang tunai senilai Rp 1,4 miliar dalam operasi senyap tersebut.

Praktik rasuah itu diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, serta dana siap pakai di lingkungan BNPB. "Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp 1,4 miliar," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jogjakarta Selasa malam.

Selain uang tunai, tim penindakan KPK juga turut mengamankan logam mulia. Namun, KPK belum mengungkap besaran uang tunai tersebut.

"Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas," ujarnya.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan total 14 orang dalam OTT di lingkungan BNPB. Belasan orang itu diamankan dalam giat operasi senyap yang dilakukan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Menurut Budi, salah satu yang diamankan dari 14 orang tersebut yakni Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian. Selain itu, ada juga pejabat pembuat komitmen (PPK), dan juga pihak swasta.