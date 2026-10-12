Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Selasa, 13 Oktober 2026 | 02.45 WIB

KPK Panggil Ulang Nusron Wahid Pekan ini sebagai Saksi Kasus Suap HGB Summarecon

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Tbk. Pemeriksaan tersebut direncanakan berlangsung pada pekan ini.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik telah mengirimkan surat pemberitahuan mengenai penjadwalan ulang pemeriksaan Nusron. Surat tersebut disampaikan agar yang bersangkutan dapat mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan penyidik.

“Untuk NW selaku Menteri ATR/BPN, penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaannya di pekan ini dan surat sudah disampaikan,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (12/10).

Menurut Budi, penyampaian surat pemanggilan tersebut diharapkan memberikan waktu yang memadai bagi Nusron untuk menyesuaikan agenda kegiatannya dengan jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan penyidik.

KPK berharap Nusron dapat memenuhi panggilan tersebut dan bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan. Keterangan yang disampaikan nantinya dibutuhkan untuk mendukung penyidikan perkara dugaan suap terkait HGB Summarecon.

“Sehingga kami meyakini pada saatnya nanti yang bersangkutan akan hadir, kooperatif memenuhi panggilan penyidik, dan memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan,” jelasnya.

Nusron Mangkir Panggilan Pemeriksaan KPK Rabu (7/10) Lalu

Sebelumnya, Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik, pada Rabu (7/10). Nusron sedianya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Ketidakhadiran Nusron dalam panggilan pemeriksaan penyidik dengan alasan agenda internal kementerian. Karena itu, penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
KPK Panggil Nusron Wahid Pekan Ini Sebagai Saksi Kasus Dugaan Suap HGB Summarecon  - Image
Kasuistika

KPK Panggil Nusron Wahid Pekan Ini Sebagai Saksi Kasus Dugaan Suap HGB Summarecon 

Selasa, 6 Oktober 2026 | 20.09 WIB

Pakar Hukum Desak KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Nusron Wahid di Kasus HGB Bogor - Image
Kasuistika

Pakar Hukum Desak KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Nusron Wahid di Kasus HGB Bogor

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 02.48 WIB

Orang Dekat Nusron Wahid jadi Saksi Sidang Korupsi Kuota Haji - Image
Kasuistika

Orang Dekat Nusron Wahid jadi Saksi Sidang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 29 September 2026 | 18.50 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship - Image
1

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

2

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

3

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

4

Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak

7

Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou

8

Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo

9

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

10

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore