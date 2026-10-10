Jennifer Hubner Buka Suara soal Dugaan Penipuan Emas Rp 25 M, Sebut Hanya Duta Merek

JawaPos.com - Jennifer Coppen atau yang kini memakai nama Jennifer Hubner, akhirnya buka suara setelah namanya diseret pada kasus dugaan penipuan emas dan perak yang menyeret PT Divine Gold Jewelry dengan nilai kerugian mencapai Rp 25 miliar.

Dia menegaskan bahwa hubungan dengan perusahaan hanya sebatas duta merek (brand ambassador), bukan sebagai pihak yang menjalankan atau mengelola kegiatan usaha perusahaan. Adapun dirinya menjalin kerjasama profesional sebagai Brand Ambassador sejak 8 Januari 2026.

''Dalam perjanjian tersebut, tanggung jawab saya terbatas pada kegiatan promosi, pembuatan konten, serta menghadiri acara sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dalam kontrak,” kata Jennifer pada pernyataan klarifikasi di akun Instagramnya, @jenniferhubner dikutip Sabtu (10/10).

Jennifer juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterlibatan dalam manajemen internal, pengelolaan dana, transaksi dengan pelanggan, proses penjualan, maupun pengambilan keputusan operasional perusahaan. Sebab, hal tersebut berada di luar lingkup pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai Brand Ambassador.

Menurutnya, dalam kerja sama tersebut, dirinya tidak menerima komisi dari setiap penjualan produk kepada pelanggan. Tugas yang dilaksanakan hanya sesuai dengan lingkup kerja sama profesional yang telah disepakati dalam kontrak. ''Oleh karena itu, penting untuk membedakan secara jelas antara peran sebagai pihak yang melakukan promosi dan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan serta pelaksanaan kegiatan usaha,” tegas istri dari pemain timnas Indonesia, Justin Hubner, tersebut.

Dia menceritakan, kerja sama tersebut sebenarnya direncanakan berlangsung dengan durasi hingga tahun depan. Namun, setelah beberapa bulan dirinya menerima keluhan dari sejumlah pelanggan terkait pelayanan dan pemenuhan pesanan. Hal itu membuatnya khawatir akan keberlangsungan kerja sama. itu ''Atas pertimbangan tersebut, saya dan pihak brand kemudian memutuskan untuk mengakhiri kerja sama pada Jumat, 19 Juni 2026, meskipun masa kontrak awal seharusnya masih berlangsung,” tegasnya.

Mengenai namanya yang ikut terseret, dalam kasus dugaan penipuan itu, dia berharap masyarakat dapat melihat persoalan ini secara proporsional dan bisa membedakan antara keterlibatan dalam kegiatan promosi dengan keterlibatan dalam pengelolaan atau dugaan tindak pidana.

Baca Juga:Jennifer Coppen Beri Layanan Full Service untuk Justin Hubner Usai Timnas Indonesia Juara