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Syahrul Yunizar
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 21.26 WIB

Guru Ponpes di Bekasi Jadi Tersangka Kekerasan Seksual Terhadap 10 Santriwati

Ilustrasi anak korban kekerasan seksual. (Dok/Jawa Pos) - Image

Ilustrasi anak korban kekerasan seksual. (Dok/Jawa Pos)

JawaPos.com - Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap 10 santriwati di pondok pesantren (ponpes) di wilayah Bekasi Selatan, Jawa Barat (Jabar), menyeret seorang guru berinisial MHH. Pria berusia 28 tahun itu kini sudah berstatus sebagai tersangka. 

Berdasar hasil penyidikan sejauh ini, bukan tidak mungkin jumlah korban kembali bertambah. Sebab, polisi masih terus mendalami keterangan para saksi dan korban. Menurut Kepala Satuan Reserse PPA dan PPO Polres Metro Bekasi Kota Kompol Rosdiana Sirait, penanganan kasus tersebut dimulai dari laporan salah satu keluarga korban.Menurut saksi, kekerasan seksual di ponpes tersebut diduga terjadi sejak 2023 sampai 2026. 

Dari saksi-saksi yang sudah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian, teridentifikasi sebanyak 10 korban. ”Jumlahnya masih bisa bertambah karena penyidik terus mendalami keterangan dan informasi yang masuk,” kata Rosdiana dikutip pada Sabtu (10/10). 

Sebagai tersangka, MHH sudah menjalani pemeriksaan pada Jumat (9/10). Kepada polisi, tersangka mengaku sudah mengenal salah satu korban sejak 2023. Perkenalan terjadi saat korban masih menempuh studi di ponpes tersebut. Saat ini, polisi masih mendalami hubungan tersangka dengan korban.

”Berdasarkan hasil penyidikan, MHH telah ditetapkan sebagai tersangka. Kami mendalami dugaan perbuatannya, termasuk hubungan yang bersangkutan dengan korban serta kedudukannya di lingkungan pesantren,” terang dia.

Tidak hanya MHH, Rosdiana memastikan, pihaknya juga mendalami dugaan keterlibatan 3 orang lainnya, termasuk seorang petugas keamanan di pondok tersebut. Saat ini, penyidik masih mencocokkan keterangan tersangka dengan keterangan para korban, saksi, dan alat bukti yang telah dikumpulkan. 

Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa tindak pidana yang terjadi, sekaligus memastikan peran masing-masing pihak. Selain memeriksa saksi, korban, dan tersangka, polisi telah mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pemeriksaan medis terhadap korban. 

”Setiap perkembangan akan disampaikan berdasarkan hasil penyidikan, dengan tetap mengutamakan perlindungan dan kerahasiaan identitas korban,” tegasnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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