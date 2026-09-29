Selasa Pagi, Udara Jakarta jadi yang Terburuk Keenam di Dunia

Penggunaan aplikasi cek kualitas udara (sediksi.com).

JawaPos.com - Kualitas udara Jakarta pada Selasa pagi, berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 06.30 WIB, menempati posisi terburuk keenam di dunia.

Indeks kualitas udara (AQI) kota metropolitan itu berada di angka 159, yang menjadikannya masuk kategori tidak sehat.

Masyarakat pun dianjurkan untuk menggunakan masker jika beraktivitas di luar ruangan.

Kota dengan kualitas udara terburuk di dunia adalah Singapura dengan indeks kualitas udara di angka 182, lalu urutan kedua adalah Kolkata, India di angka 180, kemudian di urutan ketiga Lahore, Pakistan, di angka 174.

Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tiga strategi utama yang tengah dijalankan untuk memperbaiki kualitas udara.

Pertama yakni perluasan jangkauan layanan bus Transjabodetabek untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, seperti Blok M-Alam Sutera, Blok M-PIK 2, hingga pembukaan rute baru Blok M-Bandara Soekarno Hatta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan transportasi publik yang telah disediakan Pemprov DKI.