LPSK Soroti Bebas Bersyarat Mas Bechi dari Lapas, Pastikan Keselamatan Saksi dan Korban

JawaPos.com - Terpidana kasus kekerasan seksual, Moch Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi sudah bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang sejak Agustus tahun lalu. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pun ikut menyoroti dan memastikan keselamatan saksi dan korban.

Menurut Wakil Ketua LPSK Susilaningtias, perubahan status hukum terpidana menjadi perhatian instansinya. Sebab, hal itu bisa saja memunculkan dinamika baru yang perlu diantisipasi, termasuk kemungkinan adanya potensi ancaman terhadap saksi dan korban.

Menyusul pembebasan bersyarat terhadap Mas Bechi, LPSK memastikan akan berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), khususnya terkait mekanisme pemenuhan hak saksi dan korban atas informasi mengenai perubahan status terpidana.

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Susilaningtias menekankan bahwa mekanisme tersebut perlu diperkuat melalui kerja sama antara LPSK dan Kementerian Imipas. Mengingat informasi mengenai pembebasan terpidana merupakan kewenangan Kementerian Imipas dan bisa menjadi bagian penting dalam upaya mengantisipasi risiko bagi korban.

”LPSK akan melakukan koordinasi dengan Kemenimipas. LPSK juga terus menjalin komunikasi dengan para santri. Dalam hal adanya potensi ancaman yang kembali datang kepada para mantan santri, LPSK dapat memberikan pelindungan kembali,” terang dia pada Jumat (25/9).

Dalam keterangannya, Susilaningtias, menyampaikan bahwa informasi mengenai perubahan status terpidana penting dalam konteks pelindungan karena dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat kembali situasi dan potensi risiko yang dihadapi oleh korban.

Apalagi Mas Bechi ternyata sudah bebas bersyarat sejak 20 Agustus 2025. Pembebasan bersyarat itu diterima setelah Mas Bechi menjalani hukuman sejak 8 Juli 2022. Artinya saat memperoleh pembebasan bersyarat, dia baru menjalani pidana sekitar 3 tahun 1 bulan.

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Kepada awak media, LPSK menekankan, pelindungan terhadap saksi dan korban merupakan bagian dari mandat LPSK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut mengatur pelindungan dan hak saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan atau ahli.

Pada kasus Mas Bechi, LPSK memberikan pelindungan kepada 13 orang. Terdiri atas saksi dan korban. Pelindungan yang diberikan meliputi pendampingan hak prosedural, pelindungan fisik, bantuan medis dan psikologis, serta fasilitasi tempat kediaman sementara.