Daftar 15 Tokoh yang Terseret Fasilitas Mewah Lapas Cibinong, dari Sambo hingga Indra Kenz

JawaPos.com - Fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong di Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terus jadi sorotan.

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyebut sedikitnya ada 15 terpidana kasus besar yang diduga pernah menempati atau menggunakan fasilitas tersebut.

Lapas Cibinong menjadi perhatian setelah Ombudsman RI mengungkap keberadaan fasilitas mewah di dalam lingkungan penjara tersebut.

Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Ombudsman RI, pada Rabu (23/9), Ombudsman menemukan bangunan yang dilengkapi berbagai fasilitas layaknya hunian pribadi.

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Di dalamnya terdapat ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, dapur, televisi, kulkas, serta sejumlah perlengkapan rumah tangga.

Keberadaan fasilitas tersebut juga dikaitkan dengan sejumlah narapidana yang menjalani masa pidana di Lapas Cibinong.

Salah satu nama yang disebut adalah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo.

Berdasarkan informasi, Sambo disebut berada di area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE). Ia juga disebut beberapa kali berada di blok yang berada di samping gereja.

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Nama terpidana kasus korupsi tata kelola timah, Harvey Moeis, juga disebut masuk dalam daftar narapidana yang memperoleh fasilitas tersebut.