KPK Geledah Kantor Wilayah BPN Jatim, Masih Terkait OTT Kementerian ATRP/BPN

Kantor Wilayah ATR/ BPN Jatim. (Dadang Kurnia/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tengah melakukan penggeledahan di Kantor Wilayah (Kanwil) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jawa Timur di Jalan Gayung Kebonsari, Surabaya, Kamis (24/9).
Berdasarkan satuan pengamanan yang berjaga di kantor tersebut, penyidik KPK mulai melakukan penggeledahan sejak pukul 10.00 WIB. Hingga pukul 17.00 penggeledahan masih berlangsung.
"Sekitar jam 10.00 WIB tadi, pakai tiga sampai empat mobil," kata seorang petugas keamanan yang berjaga di Kanwil ATR/BPN.
Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah penyidik KPK yang melakukan penggeledahan. Ia hanya mengungkapkan, saat tiba, penyidik KPK langsung masuk ke kantor dan melakukan penggeledahan.
"Kurang tahu jumlahnya, langsung masuk ke kantor," katanya.
Selain penyidik KPK, ia menyebut ada juga personel Brimob bersenjata dan beratribut lengkap yang turut melakukan penjagaan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penggeledahan di Kanwil ATR/BPN Jatim.
"Iya benar. Hari ini, Penyidik kembali melakukan giat penggeledahan. Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di Kanwil BPN Jawa Timur," kata Budi saat dikonfirmasi.
Penggeledahan ini disebutnya merupakan lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
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