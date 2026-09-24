Geledah Kanwil BPN Jatim, KPK Cari Bukti Dugaan Suap HGB Summarecon

Para tersangka OTT KPK di ATR/ BPN menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com
JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan, kali ini di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Jawa Timur, Kamis (24/9).
Penggeledahan ini rangkaian dari penyidikan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB), yang menyeret pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan pihak swasta.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut.
Menurut dia, langkah itu dilakukan penyidik sebagai bagian dari proses pengumpulan alat bukti dalam perkara yang tengah ditangani lembaga antirasuah.
"Hari ini, Kamis (24/9), Penyidik kembali melakukan giat penggeledahan. Dimana penggeledahan hari ini dilakukan di Kanwil BPN Jawa Timur," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (24/9).
Budi mengatakan, proses penggeledahan di kantor Kanwil BPN Jawa Timur masih berlangsung.
Penyidik KPK masih memeriksa sejumlah hal yang berkaitan dengan perkara dugaan suap pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor.
"Saat ini penggeledahan masih berlangsung," ujar Budi.
Dia menegaskan, KPK akan menyampaikan informasi terbaru mengenai perkembangan proses penyidikan tersebut.
Hal itu dilakukan sebagai bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi selama proses penegakan hukum berlangsung.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan
Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022