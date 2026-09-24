Geledah Kanwil BPN Jatim, KPK Cari Bukti Dugaan Suap HGB Summarecon

JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan, kali ini di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Jawa Timur, Kamis (24/9).

Penggeledahan ini rangkaian dari penyidikan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB), yang menyeret pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan pihak swasta.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut.

Menurut dia, langkah itu dilakukan penyidik sebagai bagian dari proses pengumpulan alat bukti dalam perkara yang tengah ditangani lembaga antirasuah.

"Hari ini, Kamis (24/9), Penyidik kembali melakukan giat penggeledahan. Dimana penggeledahan hari ini dilakukan di Kanwil BPN Jawa Timur," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (24/9).

Budi mengatakan, proses penggeledahan di kantor Kanwil BPN Jawa Timur masih berlangsung.

Penyidik KPK masih memeriksa sejumlah hal yang berkaitan dengan perkara dugaan suap pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor.

"Saat ini penggeledahan masih berlangsung," ujar Budi.

Dia menegaskan, KPK akan menyampaikan informasi terbaru mengenai perkembangan proses penyidikan tersebut.