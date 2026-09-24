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Syahrul Yunizar
Kamis, 24 September 2026 | 22.24 WIB

Lapas Cibinong Tolak Ombudsman 2 Kali Sebelum Fasilitas Mewah Terungkap

Salah satu fasilitas mewah yang ditemukan Ombudsman di kompleks Lapas Kelas IIA Cibinong. (Istimewa) - Image

Salah satu fasilitas mewah yang ditemukan Ombudsman di kompleks Lapas Kelas IIA Cibinong. (Istimewa)

JawaPos.com - Sebelum mengungkap keberadaan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat (Jabar), pihak Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyatakan sempat 2 kali ditolak datang.

Komisioner Ombudsman Syafrida R. Rasahan menyampaikan bahwa inspeksi mendadak (sidak) yang berlangsung pada Rabu (23/9) merupakan kunjungan kedua Ombudsman ke lapas tersebut.

”Kunjungan kami ke Lapas Kelas IIA Cibinong kemarin adalah merupakan kunjungan kedua kami. Sebelumnya kami melakukan hal yang sama pada tanggal 26 Juli 2026,” kata dia dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (24/9).

Dalam kunjungan pertama beberapa bulan lalu, Ombudsman melakukan kunjungan bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), KPAI, LPSK, Komnas Perempuan, serta Komisi Disabilitas, dalam rangka peringatan Hari Anti Penyiksaan.

”Saat itu kami melakukan kunjungan, kami juga mendapatkan penolakan dari Lapas Kelas IIA Cibinong. Jadi, kemarin adalah kunjungan kami yang kedua,” tegasnya.

Serupa dengan kunjungan pertama, dalam kunjungan kedua kali ini, Ombudsman kembali ditolak.

Bahkan, kepala Lapas Kelas IIA Cibinong tidak menemui petugas Ombudsman sejak pertama datang sampai sidak selesai.

”Apakah kemarin setelah terjadi peristiwa kekerasan (antara petugas Ombudsman dengan petugas Lapas Kelas IIA Cibinong) itu setelah ditunggu kepala lapas datang atau tidak, sampai kami pulang, kepala lapas tidak hadir,” jelasnya.

Dalam konferensi pers tersebut, Syafrida juga menunjukkan bukti rekaman video yang diambil saat sidak.

Dalam rekaman video tersebut memang tampak beberapa jenis kamar di kompleks lapas kelas IIA Cibinong.

Editor: Bayu Putra
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