Update Operasi SAR Pencarian Korban KM Virgo Transport 8, Tim Temukan Sekoci

JawaPos.com - Tim SAR gabungan masih melakukan operasi pencarian terhadap korban KM Virgo Transport 8 yang belum ditemukan sejak insiden kecelakaan Minggu (13/9).

Hingga hari ke-7, dari 243 korban yang hilang 117 berhasil dievakuasi. Rinciannya 108 selamat, sedangkan sembilan meninggal dunia.

Hingga, Sabtu (19/9) Tim SAR temukan satu unit lift raft atau sekoci penyelamat di sekitar lokasi pencarian.

Namun, setelah dilakukan pengamatan dan pemeriksaan intensif di sekitar lokasi penemuan tersebut belum ditemukan adanya korban.

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