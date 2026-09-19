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Ardini Pramitha
Minggu, 20 September 2026 | 00.00 WIB

Update Operasi SAR Pencarian Korban KM Virgo Transport 8, Tim Temukan Sekoci

Tim SAR temukan sekoci di sekitar pencarian korban KM Virgo Transport 8.( Istimewa). - Image

Tim SAR temukan sekoci di sekitar pencarian korban KM Virgo Transport 8.( Istimewa).

JawaPos.com - Tim SAR gabungan masih melakukan operasi pencarian terhadap korban KM Virgo Transport 8 yang belum ditemukan sejak insiden kecelakaan Minggu (13/9).

Hingga hari ke-7, dari 243 korban yang hilang 117 berhasil dievakuasi. Rinciannya 108 selamat, sedangkan sembilan meninggal dunia.

Hingga, Sabtu (19/9) Tim SAR temukan satu unit lift raft atau sekoci penyelamat di sekitar lokasi pencarian.

Namun, setelah dilakukan pengamatan dan pemeriksaan intensif di sekitar lokasi penemuan tersebut belum ditemukan adanya korban.

"Meskipun demikian objek yang ditemukan di laut menjadi data dan petunjuk penting untuk menganalisis pergerakan arus serta mengoptimalkan pola pencarian selanjutnya," mengutip instagram Kantorsar_banjarmasin, Sabtu (19/9).

Editor: Kuswandi
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