Update Operasi SAR Pencarian Korban KM Virgo Transport 8, Tim Temukan Sekoci

Tim SAR temukan sekoci di sekitar pencarian korban KM Virgo Transport 8.( Istimewa).
JawaPos.com - Tim SAR gabungan masih melakukan operasi pencarian terhadap korban KM Virgo Transport 8 yang belum ditemukan sejak insiden kecelakaan Minggu (13/9).
Hingga hari ke-7, dari 243 korban yang hilang 117 berhasil dievakuasi. Rinciannya 108 selamat, sedangkan sembilan meninggal dunia.
Hingga, Sabtu (19/9) Tim SAR temukan satu unit lift raft atau sekoci penyelamat di sekitar lokasi pencarian.
Namun, setelah dilakukan pengamatan dan pemeriksaan intensif di sekitar lokasi penemuan tersebut belum ditemukan adanya korban.
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"Meskipun demikian objek yang ditemukan di laut menjadi data dan petunjuk penting untuk menganalisis pergerakan arus serta mengoptimalkan pola pencarian selanjutnya," mengutip instagram Kantorsar_banjarmasin, Sabtu (19/9).
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Jawa Pos
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