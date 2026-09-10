Satgas Yonif 725/Woroagi Amankan 21.400 Batang Pohon Ganja Senilai Rp 8 Miliar di Yahukimo

Satgas TNI di Papua mengamankan ribuan batang pohon ganja yang diduga sengaja ditanam oleh OPM. (TNI)

JawaPos.com - Prajurit TNI dari Satuan Tugas (Satgas) Batalyon Infanteri (Yonif) 725/Woroagi menemukan ladang ganja di Kampung Ibiroma dan Kampung Hesmat, Distrik Kurima, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Selasa (8/9).

Dari ladang ganja di kedua lokasi itu, prajurit TNI mengamankan 21.400 batang pohon ganja. Bila dikonversi ke dalam rupiah, barang haram tersebut setara Rp 8 miliar. Komandan Satgas Yonif 725/Woroagi Letkol Infanteri Safril membersihkan ladang ganja tersebut bersama anak buahnya.

Berdasar keterangan resmi dari Pusat Penerangan (Puspen) TNI yang diautentikasi oleh Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi, pembersihan ladang ganja tersebut dilaksanakan dalam rangka Operasi Kinetik 3.18. Operasi itu melibatkan 78 personel Yonif 725/Woroagi.

”Dalam operasi tersebut, personel melakukan penyisiran dan pembersihan terhadap tanaman ganja yang ditemukan di kedua kampung,” ungkap dia.

Agung menyebut, Satgas Yonif 725/Woroagi berada di bawah Komando Operasi (Koops) Habema TNI dan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III yang dikendalikan oleh Letjen TNI Lucky Avianto.

”Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, keberadaan ladang ganja tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok OPM pimpinan Egianus Kogoya,” terang Agung.

Karena itu, puluhan ribu batang pohon ganja tersebut langsung diamankan sebagai bagian dari upaya mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Papua Pegunungan.

Mabes TNI menegaskan bahwa institusi militer Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan stabilitas wilayah Papua. Serta mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang dapat mengancam masyarakat dan generasi muda.

”Atas keberhasilan tersebut, personel Satgas Yonif 725/WRG yang terlibat dalam pelaksanaan tugas mendapatkan reward sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan keberhasilan dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Sebelumnya, Satgas Gabungan TNI di bawah Kogabwilhan III juga menemukan 1.347 batang pohon ganja di kawasan pegunungan di sekitar Kampung Siminbuk, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang.