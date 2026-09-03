Bukan Jadi Saksi, Kejagung Pastikan Febrie Adriansyah Diperiksa Sebagai Tersangka

JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan bahwa Febrie Adriansyah diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Kamis (3/9). Mantan jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus (jampidsus) itu bukan diperiksa sebagai saksi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna memastikan hal itu. Dia tegas menyatakan, Tim 9 Kejagung yang memanggil Febrie melakukan pemeriksaan terhadap mantan pejabat Kejagung itu dalam kapasitas sebagai tersangka.

”FA (Febrie) sebagai tersangka diperiksa,” ucap Anang kepada awak media.

Berdasar pantauan JawaPos.com di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), Febrie tiba di lokasi pemeriksaan sekitar pukul 11.00 WIB. Sebelum Febrie, Nurman Herin yang juga sudah berstatus tersangka dalam kasus yang ditangani Kejagung.

”Kalau NH (Nurman Herin) itu diperiksa sebagai saksi ya, bukan tersangka. NH diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FA,” jelasnya.

Meski tidak menjelaskan secara terperinci, Anang memastikan pemeriksaan Febrie dan Nurman berlangsung terpisah. Mereka tidak diperiksa secara bersama-sama atau dikonfrontasi oleh penyidik dari Tim 9 Kejagung yang menangani kasus tersebut.

”Pemeriksaan terpisah. Lebih kepada menindaklanjuti dari hasil-hasil pemeriksaan saksi-saksi yang sebelumnya, juga berdasar data-data dan barang bukti yang didapat sebelum diperiksa yang bersangkutan,” bebernya.

Sebelumnya, Febri Diansyah sebagai penasihat hukum Febrie Adriansyah menyampaikan bahwa kliennya akan menjalani pemeriksaan di Gedung Utama Kejagung, Kebayoran Baru, Dia dibawa dari Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

”Kami di tim advokat mendapatkan informasi kemarin, hari ini akan diagendakan pemeriksaan Pak FA (Febrie) sebagai saksi. Jadi, di surat panggilan disebut sebagai saksi untuk penyidikan dugaan TPPU,” kata dia.