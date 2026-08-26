KPK Periksa Kadis PUPR dan Anggota DPRD Bengkulu Soal Uang Rp 4 Miliar

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu Noprisman (NOP), pada Rabu (26/8).

Dalam agenda yang sama, lembaga antirasuah juga memanggil Anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni (VLA).

Mereka akan diperiksa sebagai saksi, diduga untuk pendalaman temuan uang Rp 4 miliar di rumah Noprisman.

Selain Noprisman dan Vinna, KPK memanggil pihak swasta bernama Eno Bowo Susilo (EBS).

Mereka diagendakan untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

“Penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (26/8).

KPK belum menjelaskan secara detail materi yang akan digali penyidik dari ketiga saksi tersebut.

Namun, pemeriksaan diduga berkaitan dengan temuan uang tunai sekitar Rp 4 miliar di rumah Noprisman.

Sebelumnya, pada Senin (24/8), penyidik telah memeriksa Staf Bidang Sekretariat sekaligus Bendahara Dinas PUPR Kota Bengkulu Beti Emilia serta Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Bengkulu Agus Suhendra Wijaya.