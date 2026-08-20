Lodweyk Pusung Sebut Nanik S Deyang Memiliki Dapur MBG, Kerap Bawa Nama Presiden Prabowo

Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung dalam sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (20/8). (Istimewa)
JawaPos.com - Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung menyebut bahwa Nanik Sudaryati Deyang yang juga merupakan Mantan Kepala dan Wakil Kepala BGN memiliki dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal itu dikatakan Lodewyk dalam sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (20/8).
Dalam sidang itu, Lodewyk juga mengungkapkan bahwa Nanik kerap berkomunikasi dengannya dengan membawa nama Presiden Prabowo Subianto.
"Ibu Nanik itu juga punya dapur. Dia setiap saat telepon saya waktu itu dan dia gunakan itu namanya Pak Presiden "Ini punya Pak Presiden, ini punya Pak Presiden," Ibu ini temennya Pak Presiden," kata Lodewyk.
Meski demikian, Lodewyk tidak menyampaikan secara rinci dapur MBG mana yang dimiliki Nanik.
Dia menegaskan bahwa, pengakuan dirinya tersebut penting untuk disampaikan agar lebih terang benderang.
"Saya harus bicara apa adanya di sini sehingga jelas ya, biar jelas semuanya ini," ujarnya.
Lodewyk juga mengatakan bahwa tugas dia di BGN hanya untuk mengurusi organisasi dan hubungan antar lembaga. Kemudian Sony Sanjaya bidang operasional, serta Nanik bidang investigasi.
"Kami bertiga Wakil itu membantu Pak Dadan," ungkapnya.
Lodweyk juga membantah bahwa dirinya melakukan intervensi di bidang pengadaan. Bahkan, dirinya merasa difitnah dalam kasus korupsi tata kelola MBG.
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