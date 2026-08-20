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Muhammad Ridwan
Jumat, 21 Agustus 2026 | 00.29 WIB

Beredar Isu OTT di Kabupaten Bogor, KPK: Tidak Benar

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (20/8).

Bantahan itu mengklarifikasi kabar bahwa lembaga antirasuah itu tengah melakukan operasi penindakan di wilayah Kabupaten Bogor.

"Menanggapi informasi yang berkembang di masyarakat, terkait kabar peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Bogor, kami klarifikasi bahwa informasi tersebut tidak benar," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (20/8).

Ia menjelaskan, KPK memang tengah melakukan kegiatan lain di wilayah Kabupaten Bogor. Namun, Budi tidak menjelaskan secara rinci kegiatan tersebut.

"Adapun kegiatan lain oleh KPK di wilayah tersebut, benar ada, namun untuk saat ini secara detail kami belum dapat sampaikan," tegasnya.

Budi memastikan akan memberikan keterangan terkait perkembangan informasi lebih lanjut terkait kegiatan dimaksud.

"Pada waktunya kami tentu akan sampaikan kepada publik secara transparan," pungkasnya.

Editor: Bayu Putra
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