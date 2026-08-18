Tim Hukum Febrie Adriansyah: Penggeledahan Tidak Sah Tanpa Izin Pengadilan

JawaPos.com - Tim hukum eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mempersoalkan proses penggeledahan dan penyitaan barang dari rumah kliennya.

Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, menyebut penggeledahan hingga penyitaan diduga dilakukan tanpa mengantongi izin pengadilan yang sah.

Sehingga, penggeledahan oleh aparat itu kuat dugaan terjadi pelanggaran prosedur dalam rangkaian tindakannya.

Hal itu disampaikan Febri usai mengikuti sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (18/8).

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Menurut Febri, dugaan pelanggaran dalam proses penggeledahan menjadi salah satu pokok utama yang diajukan dalam permohonan praperadilan.

Ia menilai keabsahan penyitaan juga patut dipersoalkan apabila tindakan tersebut bermula dari penggeledahan yang tidak memiliki dasar hukum sah.

“Indikasi pelanggaran hukum dalam proses penggeledahan ini sebenarnya pondasi utamanya. Kami menemukan proses penggeledahan tersebut diduga dilakukan tanpa izin pengadilan yang sah,” kata Febri.

“Kalau itu dilakukan tanpa dasar yang sah, maka konsekuensi lanjutannya tentu tidak sah, termasuk terkait dengan penyitaan,” sambungnya.

Febri juga membagi barang-barang yang disita dari kediaman Febrie ke dalam dua kategori.