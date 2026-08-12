Keluarga Febrie Adriansyah Bantah Sutrimo jadi Karumga, Sebut Sakit Diabetes Sejak Lama

JawaPos.com - Keluarga mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, membantah jika Sutrimo bertugas sebagai Karumga. Selain itu, melalui tim advokat, keluarga menyebut jika almarhum Sutrimo sudah sakit diabetes sejak lama sebelum meninggal dunia.

Febri Diansyah, yang menjadi bagian dari tim advokat Febrie Adriansyah, mengatakan keluarga mendapat kabar mengenai meninggalnya Sutrimo beberapa hari lalu. Menurut informasi yang diterima keluarga, Trimo telah lama menderita diabetes.

“Kami mendapat pesan dari Pak FA dan keluarga bahwa keluarga diliputi kesedihan dan duka cita mendalam begitu mengetahui kabar meninggal dunianya Pak Trimo beberapa hari yang lalu. Info dari keluarga, alm sakit diabetes sejak lama," kata Febri melalui keterangan tertulisnya, Rabu (12/10).

Febri menambahkan, keluarga menyerahkan proses penyelidikan dan penyidikan terkait peristiwa tersebut kepada Polda. Keluarga berharap proses hukum dapat mengungkap fakta secara terang, sehingga tidak muncul dugaan atau asumsi yang tidak berdasar.

“Pak FA dan keluarga menghormati penyidikan yang sedang dilakukan Polda. Keluarga berharap dengan proses hukum tersebut fakta mengenai peristiwa ini menjadi lebih terang, sehingga tidak terjadi spekulasi atau asumsi yang bukan-bukan,” ucapnya.

Sementara itu, advokat lainnya, Firman Wijaya, meluruskan informasi mengenai posisi Sutrimo di lingkungan keluarga Febrie. Ia menegaskan, Sutrimo bukan berstatus sebagai kepala rumah tangga atau karumga sebagaimana informasi yang beredar.

Menurut Firman, Sutrimo lebih banyak bertugas menjaga rumah yang dalam kondisi kosong dan tinggal di lokasi tersebut. Ia juga disebut tidak selalu berada di tempat, karena kerap pulang ke kampung halaman maupun mengambil pekerjaan lain.

“Jadi posisi almarhum bukan sebagai karumga seperti yang banyak disampaikan, namun lebih ke menjaga rumah yang kosong dan tinggal di sana,” tegas Firman.