Beraksi di Tolikara Papua Pegunungan, OPM Tembak Seorang Warga di Distrik Wenam

Ilustrasi penembakan. (Antara)
JawaPos.com - Di tengah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia, kabar duka datang dari Papua Pegunungan. Kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) beraksi di Tolikara. Seorang warga di Distrik Wenam menjadi korban penembakan.
Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Tri Purwanto menyampaikan bahwa penembakan itu terjadi di Komplek Pertamina Lama, Distrik Wenam, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan pada Minggu (16/8). Korban adalah seorang warga berinisial AS.
”Dalam aksi tersebut, korban mengalami luka tembak pada bagian betis kaki sebelah kiri,” kata Tri dalam keterangan resmi pada Senin (17/8).
Usai penembakan itu, korban segera dievakuasi dan mendapatkan pertolongan pertama oleh personel Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Indonesia-Papua Nugini Kewilayahan Batalyon Infanteri 511/Dibyatara Yodha (DY) atau Yonif Badak Hitam.
”Korban telah berhasil dievakuasi oleh personel Satgas Yonif 511/DY dan saat ini mendapat penanganan medis,” ucap Tri.
Pasca penembakan tersebut, aparat TNI dari Kodim 1716/Tolikara dan Satgas Rajawali V dikerahkan menuju Kompleks Pertamina Lama untuk mencari dan mengejar kelompok pelaku. Tri menegaskan, TNI bersama Polri akan terus melakukan langkah-langkah pengamanan di lokasi kejadian.
”Kami terus melakukan pengejaran terhadap pelaku dan memastikan keamanan masyarakat. TNI-Polri akan tetap bersinergi menjaga kondusifitas wilayah,” ujarnya.
Kepada seluruh masyarakat di Tolikara, aparat keamanan dari TNI dan Polri mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Situasi di wilayah Tolikara pun terus dipantau. Perkembangan penanganan para pelaku juga bakal disampaikan kepada publik.
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