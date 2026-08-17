Beraksi di Tolikara Papua Pegunungan, OPM Tembak Seorang Warga di Distrik Wenam

JawaPos.com - Di tengah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia, kabar duka datang dari Papua Pegunungan. Kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) beraksi di Tolikara. Seorang warga di Distrik Wenam menjadi korban penembakan.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Tri Purwanto menyampaikan bahwa penembakan itu terjadi di Komplek Pertamina Lama, Distrik Wenam, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan pada Minggu (16/8). Korban adalah seorang warga berinisial AS.

”Dalam aksi tersebut, korban mengalami luka tembak pada bagian betis kaki sebelah kiri,” kata Tri dalam keterangan resmi pada Senin (17/8).

Usai penembakan itu, korban segera dievakuasi dan mendapatkan pertolongan pertama oleh personel Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Indonesia-Papua Nugini Kewilayahan Batalyon Infanteri 511/Dibyatara Yodha (DY) atau Yonif Badak Hitam.

”Korban telah berhasil dievakuasi oleh personel Satgas Yonif 511/DY dan saat ini mendapat penanganan medis,” ucap Tri.

Pasca penembakan tersebut, aparat TNI dari Kodim 1716/Tolikara dan Satgas Rajawali V dikerahkan menuju Kompleks Pertamina Lama untuk mencari dan mengejar kelompok pelaku. Tri menegaskan, TNI bersama Polri akan terus melakukan langkah-langkah pengamanan di lokasi kejadian.

”Kami terus melakukan pengejaran terhadap pelaku dan memastikan keamanan masyarakat. TNI-Polri akan tetap bersinergi menjaga kondusifitas wilayah,” ujarnya.