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Syahrul Yunizar
Senin, 10 Agustus 2026 | 17.01 WIB

Koops TNI Habema Tembus Distrik Ugimba Intan Jaya untuk Evakuasi Warga dari Daerah Rawan OPM

Para prajurit TNI dari Kopps TNI Habema mengevakuasi seorang warga dari pedalaman Intan Jaya yang rawan OPM menuju Distrik Sugapa untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. (Koops TNI Habema) - Image

Para prajurit TNI dari Kopps TNI Habema mengevakuasi seorang warga dari pedalaman Intan Jaya yang rawan OPM menuju Distrik Sugapa untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. (Koops TNI Habema)

JawaPos.com - Koops TNI Habema kembali mengirimkan prajurit untuk menembus Distrik Ugimba, Intan Jaya, Papua Tengah pada Minggu (9/8) untuk mengamankan daerah yang kerap menjadi sasaran Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut. Berdasar data, Guspi Waker dan anak buahnya yang tergabung dalam Kodap VIII/Kemabu terdeteksi beraktivitas di wilayah tersebut.

Menurut Kepala Penerangan (Kapen) Koops TNI Habema Letkol Infanteri M.Wirya Arthadiguna, tugas pengamanan Distrik Ugimba bukan perkara mudah. Ada tantangan geografis dan kondisi keamanan yang kompleks. Namun, instansinya tetap bergerak mengirimkan personel demi menjaga stabilitas keamanan bagi masyarakat setempat.

”Berdasarkan informasi yang diterima Koops TNI Habema, situasi keamanan di Distrik Ugimba masih menjadi perhatian menyusul adanya aktivitas kelompok OPM Kodap VIII/Kemabu pimpinan Guspi Waker yang selama ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat serta melakukan aksi penyerangan terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga wilayah tersebut,” terang Letkol Wirya pada Senin (10/8).

Di tengah pelaksanaan tugas tersebut, Koops TNI Habema menemukan seorang warga lokal yang membutuhkan pertolongan dan penanganan lebih lanjut. Lantaran keberadaan warga tersebut jauh dari pemukiman, para prajurit TNI melakukan evakuasi menggunakan 2 unit Helikopter Bell. Proses itu berlangsung mulai pukul 12.25 WIT-12.48 WIT dengan pengawalan ketat 11 orang personel.

”Evakuasi warga tersebut merupakan bentuk nyata komitmen prajurit Koops TNI Habema dalam mengedepankan nilai kemanusiaan di setiap pelaksanaan tugas,” tegas Wirya.

Perwira menengah TNI AD dengan dua kembang di pundak itu menekankan bahwa prajurit hadir di Papua bukan hanya untuk menjaga keamanan wilayah, melainkan juga memberikan perlindungan, bantuan, dan rasa aman kepada masyarakat yang membutuhkan. Dia menyebut, keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap langkah pengabdian prajurit di lapangan.

Karena itu, keterbatasan dan kerawanan di Distrik Ugimba tidak menjadi penghalang bagi prajurit Koops TNI Habema untuk terus hadir membantu masyarakat. Dengan semangat pengabdian, profesionalisme, dan kepedulian, mereka menunjukkan berkomitmen untuk menjaga keamanan wilayah sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah penugasan.

Dari Distrik Ugimba, warga yang membutuhkan pertolongan itu langsung dibawa ke Distrik Sugapa. Setibanya di Sugapa, warga tersebut kemudian diserahkan kepada Bapak Misael Sondegau selaku Ketua Tim Penanganan Konflik Kabupaten Intan Jaya. Itu dilakukan dalam rangka koordinasi lanjutan dalam memastikan proses pendampingan dan pemulihan dapat berjalan secara berkesinambungan.

”Melalui kegiatan tersebut, Koops TNI Habema menegaskan bahwa pengabdian prajurit tidak hanya diukur dari keberhasilan menjaga wilayah, tetapi juga dari kepedulian terhadap setiap kehidupan yang membutuhkan uluran tangan,” ujarnya. Papua, OPM, Koops TNI Habema, Intan Jaya, Letkol Wirya

Editor: Bintang Pradewo
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