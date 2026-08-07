Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dicecar 20 Pertanyaan Lebih soal TPPU

JawaPos.com - Penyidik mendalami Peran mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah (FA) terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saat pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jumat (7/8).

Penyidik Tim 9 Kejagung kemudian mencecarnya dengan lebih dari 20 pertanyaan terkait TPPU.

Febrie sendiri tiba di Kejagung dengan mengenakan batik lengan pendek yang dibalut rompi tahanan berwarna pink serta tangan terborgol.

Hingga Jumat malam, Febrie masih belum terlihat keluar dari ruang pemeriksaan, menandakan pertanyaan masih terus diajukan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap Febrie difokuskan pada pendalaman perkara TPPU yang berasal dari tindak pidana asal korupsi.

"Yang jelas lebih dari, lebih dari 20 pertanyaan," ujar Anang di Kejagung, Jumat (7/8).

Anang menjelaskan, materi pemeriksaan hari ini difokuskan untuk mengonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita oleh penyidik.

Baik hasil pelimpahan dari Polri maupun hasil penggeledahan mandiri Tim 9 di Jakarta, Depok, dan Bandung.

"Yang jelas hari ini diperiksa terkait dengan kasus TPPU-nya saja dan perkara tindak pidana asalnya perkara korupsi. Pendalaman terkait dengan barang bukti yang sudah kita dapat," katanya.

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