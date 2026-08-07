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Ryandi Zahdomo
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 03.13 WIB

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dicecar 20 Pertanyaan Lebih soal TPPU

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di rumah tahanan Merah Putih KPK, Jumat (24/7/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di rumah tahanan Merah Putih KPK, Jumat (24/7/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Penyidik mendalami Peran mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah (FA) terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saat pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jumat (7/8). 

Penyidik Tim 9 Kejagung kemudian mencecarnya dengan lebih dari 20 pertanyaan terkait TPPU.

Febrie sendiri tiba di Kejagung dengan mengenakan batik lengan pendek yang dibalut rompi tahanan berwarna pink serta tangan terborgol.

 Hingga Jumat malam, Febrie masih belum terlihat keluar dari ruang pemeriksaan, menandakan pertanyaan masih terus diajukan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap Febrie difokuskan pada pendalaman perkara TPPU yang berasal dari tindak pidana asal korupsi.

"Yang jelas lebih dari, lebih dari 20 pertanyaan," ujar Anang di Kejagung, Jumat (7/8).

Anang menjelaskan, materi pemeriksaan hari ini difokuskan untuk mengonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita oleh penyidik.

Baik hasil pelimpahan dari Polri maupun hasil penggeledahan mandiri Tim 9 di Jakarta, Depok, dan Bandung.

"Yang jelas hari ini diperiksa terkait dengan kasus TPPU-nya saja dan perkara tindak pidana asalnya perkara korupsi. Pendalaman terkait dengan barang bukti yang sudah kita dapat," katanya.

Lebih lanjut, Anang mengatakan, terdapat lima orang yang dijadwalkan diperiksa hari ini. Namun, hanya tiga di antaranya yang memenuhi pemeriksaan.

Editor: Bayu Putra
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