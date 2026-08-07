Dokter Tifa Hijrah dari Polemik Ijazah Jokowi, Pilih Kembali Fokus ke Dunia Kesehatan

JawaPos.com - Tifauzia Tyassuma atau yang lebih dikenal sebagai Dokter Tifa memilih mengakhiri keterlibatannya dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, kini saatnya kembali menekuni bidang keilmuan yang selama ini menjadi fokus utamanya, yakni ilmu kesehatan.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui video yang diunggah lewat akun X miliknya, @DokterTifa, pada Rabu (5/8). Unggahan tersebut diawali dengan kalimat "Hijrah dari Kebisingan, Bukan Hijrah dari Kebenaran".

Dalam unggahannya, ia menegaskan bahwa keputusannya meninggalkan isu ijazah Jokowi bukan berarti menghentikan pencarian kebenaran, melainkan memilih cara yang berbeda dalam menyikapinya.

"Pilihan hijrah dari isu ijazah bukanlah mundur, melainkan keputusan sadar bahwa kebenaran tidak selalu harus dimenangkan dengan keributan, tetapi cukup ditinggalkan sebagai jejak," tulisnya dalam postingan akun X-nya, dikutip Jumat (7/8).

Pernyataan serupa dijelaskan dalam kanal YouTube @TifauziaTyassumaOfficial berjudul "Dokter Tifa Pilih Hijrah, Tugas soal Ijazah Sudah Tunai, Kini Kembali ke Dunia Kesehatan".

Dokter Tifa menegaskan, dirinya memilih untuk memerdekakan diri dari polemik ijazah Jokowi. Namun, ia memastikan tetap bersedia menjadi saksi dan ahli dalam kasus tersebut.

"Ini kembali lagi menjadi momentum bagi saya untuk memerdekakan diri saya sendiri dari persoalan polemik ijazah. Saya insyaallah akan terus bersedia menjadi ahli maupun jadi saksi fakta bagi pengadilan-pengadilan yang menyidangkan kasus ijazah ini," tegasnya.

Dokter Tifa menuturkan, perannya sebagai ilmuwan dan peneliti terkait polemik ijazah Jokowi telah selesai dijalankan. Ia menilai, kontribusinya selama sekitar satu tahun terakhir dalam mengawal isu tersebut sudah cukup.