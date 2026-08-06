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Ryandi Zahdomo
Jumat, 7 Agustus 2026 | 03.50 WIB

Tak hanya Ratusan Pucuk Senpi, Ada Bunker Misterius di Sekolah Swasta Jaksel

Ratusan senjata dan barang terlarang ditemukan di sekolah swasta di Jakarta Selatan. (Istimewa)

JawaPos.com - Tak hanya ratusan senjata dan barang terlarang, sebuah ruang tertutup menyerupai bunker ditemukan di sekolah swasta di Jakarta Selatan.

Pihak yayasan mendesak Polres Metro Jakarta Selatan untuk segera membongkar bunker yang hingga kini masih terkunci rapat itu. 

Kekhawatiran menyeruak lantaran pihak sekolah tidak berani membukanya sendiri tanpa pendampingan aparat penegak hukum.

Kuasa hukum yayasan, Hermawanto, mengonfirmasi bahwa ada satu ruangan yang dari awal tidak bisa diakses oleh pengurus baru.

Hambatan akses ini terjadi sejak mantan Ketua Yayasan berinisial IWD resmi diberhentikan dari jabatannya.

"Masih ada ruangan yang belum bisa kami buka. Kami berharap ruangan itu yang berbentuk seperti bunker segera ditindaklanjuti oleh kepolisian untuk dibuka. Kami berharap tidak ada lagi senjata yang bisa ditemukan di sana," tegas Hermawanto, Kamis (6/8).

Pihak yayasan memilih bertindak berhati-hati dan menyerahkan seluruh prosedur pembukaan kepada Polres Metro Jakarta Selatan guna menghindari dampak hukum maupun risiko keselamatan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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