KPK Sebut Penanganan Korupsi CSR BI-OJK Masih Berprogres, Meski Sudah Setahun Belum Tahan Tersangka

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim, penyidikan dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap berprogres, meskipun sudah setahun belum menahan tersangka.

Padahal, penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) kasus tersebut sudah dilakukan pada 5 Agustus 2025, dan mengumumkan penetapan tersangka pada 7 Agustus 2025.

“Terkait dengan perkara CSR BI-OJK, kami pastikan bahwa penyidikan perkara masih berprogres secara positif,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dilansir dari Antara, Jumat (7/8).

Menurut Budi, progres positif tersebut tampak dengan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap saksi-saksi hingga penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang bukti.

“Ini menjadi langkah awal KPK dalam optimalisasi asset recovery (pemulihan keuangan negara, Red.) sehingga ketika nanti masuk ke tahap persidangan dan majelis hakim menyatakan yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka aset-aset itu dirampas untuk negara ataupun menjadi bagian dari pembayaran uang pengganti. Ini akan menjadi lebih optimal karena penyitaan sudah dilakukan sejak tahap awal,” ujarnya pula.

Saat ini, KPK masih menyidik kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) atau dalam penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) tahun 2020-2023.

Perkara tersebut bermula dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pengaduan masyarakat. Kemudian, KPK melakukan penyidikan umum sejak Desember 2024.

Penyidik KPK telah menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara tersebut.

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