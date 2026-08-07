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Ryandi Zahdomo
Jumat, 7 Agustus 2026 | 12.47 WIB

Jatuh saat Jongkok, Warga Binaan Rutan Salemba Ketahuan Bawa Sabu-Sabu usai Sidang

Petugas Rutan Salemba gagalkan upaya penyelundupan narkoba dengan cek ketat di Jakarta Pusat. (Istimewa) - Image

Petugas Rutan Salemba gagalkan upaya penyelundupan narkoba dengan cek ketat di Jakarta Pusat. (Istimewa)

JawaPos.com - Petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Salemba Jakarta Pusat menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu dan inex. Barang haram itu dibawa seorang warga binaan berinisial FK, Selasa (4/8) sekitar pukul 19.00 WIB.

Aksi nekat tersebut terbongkar saat petugas melakukan prosedur pemeriksaan usai FK menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Kecurigaan petugas bermula saat FK melewati area pemeriksaan badan atau body checking di Pintu Utama (P2U). Gerak-gerik FK terlihat janggal dan menunjukkan gestur tidak nyaman.

Saat diminta melakukan gerakan jongkok sesuai standar operasional prosedur (SOP), FK tampak kesulitan hingga akhirnya sebuah bungkusan plastik hitam terjatuh dari balik tubuhnya.

Setelah diperiksa, bungkusan tersebut berisi dua plastik klip serbuk putih diduga sabu-sabu seberat 8,54 gram serta hancuran obat berwarna merah muda diduga inex seberat 2,18 gram.

Dikendalikan dari Dalam Rutan dengan Imbalan Rp1 Juta

Berdasar pengakuan sementara, FK mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seorang pengunjung. Barang itu rencananya akan diedarkan di dalam rutan atas perintah warga binaan lain berinisial DM.

Untuk melancarkan aksi penyelundupan ini, FK dijanjikan imbalan uang tunai sebesar Rp 1.000.000.

Pihak Rutan Kelas I Jakarta Pusat langsung berkoordinasi dengan Kepala Kesatuan Pengamanan dan Kepala Rutan, serta melaporkan kejadian ini ke Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta.

Saat ini, warga binaan beserta seluruh barang bukti telah diserahkan ke Polda Metro Jaya untuk proses penyelidikan dan pengembangan hukum lebih lanjut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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