Vape Etomidate dan 1 Kg Sabu Disita, Polsek Kembangan Bekuk 2 Orang

JawaPos.com - Jajaran Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat membongkar dua jaringan peredaran narkotika dan obat keras lintas wilayah di Jakarta Barat. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan dua orang tersangka beserta barang bukti berupa lebih dari 1 kilogram sabu, puluhan vape mengandung Etomidate, dan 75 ribu butir obat keras serta psikotropika.

Dua tersangka yang diringkus masing-masing berinisial RRF, 24, dan MS, 24. Keduanya ditangkap di dua lokasi berbeda pada akhir Juli 2026 dalam operasi penindakan yang dilakukan tim penyidik Polsek Kembangan.

Kapolsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Moch. Taufik Iksan mengonfirmasi keberhasilan penangkapan dua pengedar tersebut dalam keterangannya kepada awak media.

"Hasil pengungkapan terhadap kedua pengedar narkoba tersebut, RRF (24) dan MS (24) dilakukan pada akhir Juli 2026," ujar Kompol Taufik, Kamis (6/8).

Pada lokasi pengungkapan pertama, petugas bergerak menyergap tersangka RRF, 24, di kawasan Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Dari tangan RRF, polisi menyita barang bukti narkotika skala besar.

Yakni, 1.071 gram (1,07 kg) narkotika jenis sabu, 57 buah vape Etomidate, serta peralatan pengemasan, timbangan digital, serta beberapa unit ponsel yang digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran.

Sementara itu, pada pengungkapan kedua, jajaran Polsek Kembangan membekuk tersangka MS, 24, di wilayah Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Dari penggeledahan terhadap MS, petugas menyita puluhan ribu butir obat keras, psikotropika, dan liquid vape beracun, dengan rincian: