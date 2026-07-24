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Bayu Putra
Jumat, 24 Juli 2026 | 17.12 WIB

Pengedar asal Dupak Surabaya Sembunyikan Sabu-sabu di Bohlam, Kulakan di Madura

Dua tersangka pengedar sabu diamankan Satresnarkoba Polrestabes Surabaya di kosnya Jalan Babatan Gang buntu, Surabaya. Mereka menyembunyikan sabu di bohlam.(Istimewa) - Image

Dua tersangka pengedar sabu diamankan Satresnarkoba Polrestabes Surabaya di kosnya Jalan Babatan Gang buntu, Surabaya. Mereka menyembunyikan sabu di bohlam.(Istimewa)

JawaPos.com - MH, 49, dan RS, 43, begitu lihai menyimpan narkoba jenis sabu-sabu yang mereka kuasai.

Dilansir dari Radar Surabaya (Jawa Pos Group), saat polisi menggerebek kamar kos mereka di Jalan Babatan Gang Buntu, Surabaya, barang bukti sabu-sabu nyaris tidak ditemukan.

Namun, petugas Satresnarkoba Polrestabes Surabaya akhirnya mencurigai sebuah bohlam di kamar tersebut, yang ternyata bisa dibuka.

Benar saja, ketika bohlam tersebut dibuka, di dalamnya tersimpan tiga poket sabu-sabu. MH dan RS pun diangkut ke Mapolrestabes Surabaya.

Tersangka yang diidentifikasi sebagai warga Jalan Dupak Pasar Baru, Surabaya, ini menyimpan tiga poket sabu-sabu dengan berat total 0,274 gram. Sabu-sabu tersebut belum sempat dijual oleh tersangka. 

"Kami amankan sabu tersebut di kamar kos di dalam bohlam," ujar Kasatresnarkoba Polrestabes Surabaya AKBP Dodi Pratama, Jumat (24/7).

Pengakuan kedua tersangka pada polisi, sabu-sabu tersebut dibeli dari seseorang berinisial LT, yang kini juga tengah dicari polisi.

Tersangka membeli dengan bertemu langsung di daerah Parseh, Bangkalan, Madura. "Tersangka mengaku membeli sebanyak 0,5 gram seharga Rp 600 ribu," katanya.

Usai menerima sabu-sabu, keduanya kembali ke kos dan membagi barang haram tersebut menggunakan timbangan elektrik yang ikut disita saat penggerebekan.

Editor: Bayu Putra
Sumber: radar surabaya
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