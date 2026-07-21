Penjual Roti di Surabaya Edarkan Sabu-Sabu dan Ekstasi, Alasan untuk Beli Rumah

JawaPos.com - Seorang perempuan penjual roti di Jalan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, berinisial FR, 40 tahun, ditangkap polisi karena ketahuan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi.

Dalam catatan polisi, tersangka ternyata pernah dipenjara dalam kasus serupa dan bebas pada 2023. Hukuman jeruji besi tidak membuat FR kapok berbisnis narkoba demi mendapatkan keuntungan berupa uang.

"Sedianya, keuntungannya akan digunakan tambahan membeli rumah, karena pekerjaan FR selaku penjual roti dirasa kurang selama ini," tutur Kasat Resnarkoba Polrestabes Surabaya, AKBP Dodi Pratama, Senin (20/7).

Ia mengatakan kasus ini bermula dari laporan masyarakat tentang peredaran narkotika di wilayah Banyu Urip.

Petugas lantas bergerak cepat dan mengamankan tersangka pada Rabu (3/6) sekitar pukul 18.30 WIB.

"Pengakuan pelaku, mulai mengedarkan narkotika sabu dan ekstasi sejak awal April 2026 setelah berkenalan dengan seorang pria inisial P (asal Madura) yang disebut pemasok barang," sambungnya.

Setelah menerima barang dari P, perempuan 40 tahun tersebut lebih dulu mencicipi narkoba jenis sabu-sabu, sebelum kemudian dicubit sesuai permintaan dari setiap pasien. Sementara ekstasi dijualnya perbutir.

Dodi mengungkapkan, FR memperoleh sabu dan ekstasi dari pemasok berinisial P. Transaksi dilakukan pada Rabu (3/6) sekitar pukul 02.00 WIB di kawasan Ketapang, Sampang, Madura.

Dalam transaksi tersebut, FR membeli satu ons sabu-sabu seharga Rp 55 juta serta 10 butir ekstasi merek Heineken senilai Rp 2,5 juta atau Rp 250 ribu per butir. Sebagian kecil sabu dikonsumsi sendiri, sisanya diedarkan.