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Syahrul Yunizar
Selasa, 4 Agustus 2026 | 23.14 WIB

Kejagung Geledah Kantor dan Rumah Tersangka Don Ritto Terkait Kasus Febrie Adriansyah

Tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) Don Ritto menjalani pemeriksaan di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (17/7/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) Don Ritto menjalani pemeriksaan di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (17/7/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Tim 9 Kejaksaan Agung (Kejagung) baru saja menggeledah kantor dan rumah tersangka Don Ritto pada Senin (3/8).

Langkah itu bagian dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (jampidsus) Febrie Adriansyah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menyampaikan bahwa penggeledahan berlangsung di beberapa tempat sekaligus.

Yakni kantor PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Seluruhnya merupakan perusahaan milik Don Ritto. Penyidik menduga perusahaan-perusahaan itu terkait dengan kasus TPPU yang tengah ditangani.

”Kemarin (penggeledahan) sudah, itu tempat memang perusahaannya (Don Ritto) yang diduga dijadikan money laundering, TPPU-nya,” ungkap dia kepada awak media pada Selasa (4/8).

Selain 4 perusahaan tersebut, Tim 9 Kejagung juga menggeledah kantor Don Ritto serta rumah tersangka Nurman Herin di Depok, Jawa Barat (Jabar).

Seluruh rangkaian penggeledahan berlangsung hingga malam hari. Meski penggeledahan di 6 lokasi sudah rampung, Kejagung memastikan proses penyidikan belum berhenti dan masih terus berlanjut.

”Nampaknya hari ini ada lagi (penggeledahan). Tapi, saya nggak tahu, mungkin dia ada lagi tempat lain. Jadi, sementara di ini dulu,” ujarnya.

Selain melakukan penggeledahan, Tim 9 Kejagung juga memeriksa sejumlah saksi dari kalangan swasta yang berinisial T, ER, dan HH.

Pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat alat bukti sekaligus menyusun konstruksi perkara yang tengah diusut oleh penyidik.

Editor: Bayu Putra
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