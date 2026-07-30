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Muhammad Ridwan
Kamis, 30 Juli 2026 | 17.28 WIB

Jadi Tersangka dan Ditahanan KPK, Bupati Pemalang Anom Widyantoro Minta Maaf 

Bupati Pemalang Jawa Tengah Anom Widiyantoro dikawal menuju tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2930/7/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Bupati Pemalang Jawa Tengah Anom Widiyantoro dikawal menuju tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2930/7/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Bupati Pemalang Anom Widyantoro resmi menjadi tersangka sekaligus tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kamis pagi (30/7), Anom digelandang keluar Gedung Merah Putih KPK mengenakan rompi oranye khas tahanan Lembaga Antirasuah.

Tidak sendirian, Anom digiring bersama 3 tersangka lain yang juga terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Selasa (28/7). Mereka berempat langsung dibawa oleh petugas KPK untuk menuju ruang tahanan. Meski tidak banyak bicara, Anom sempat menyampaikan permohonan maaf.

”Kita paham situasinya, kita minta maaf semua,” kata Anom kepada awak media yang mencegatnya.

Terpisah, Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa dalam operasi senyap tersebut di Pemalang, Purworejo, dan Jakarta. Secara keseluruhan, sebanyak 21 orang diamankan dalam OTT tersebut. Termasuk diantaranya Anom sebagai bupati.

”Peristiwa tangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspose dan diputuskan bahwa atas perkara ini naik ke tahap penyidikan untuk 2 klaster perkara,” kata Budi.

Klaster pertama terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang diduga dilakukan oleh Anom. Korbannya adalah jajaran anak buah di bawahnya dan juga pihak swasta. Sementara klaster kedua terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh petugas KPK kepada bupati Pemalang.

”Atas 2 klaster penyidikan tersebut berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, penyidik kemudian telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka,” terang dia.

Budi memastikan bahwa penanganan kasus tersebut dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel, termasuk apabila perkara itu juga melibatkan petugas KPK. Menurut dia, itu wujud komitmen KPK untuk memastikan tegaknya tiang integritas, baik pada kelembagaan KPK ataupun pada setiap insan KPK.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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