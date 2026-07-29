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Muhammad Ridwan
Rabu, 29 Juli 2026 | 15.30 WIB

Profil Anom Widiyantoro, Bupati Pemalang yang Terjaring OTT KPK

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. (ANTARA/HO-Pemkab Pemalang) - Image

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. (ANTARA/HO-Pemkab Pemalang)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Anom Widiyantoro, pada Selasa (28/7). Operasi penindakan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.

"Benar," singkat Fitroh kepada JawaPos.com, Rabu (29/7).

Meski demikian, Pimpinan KPK berlatar belakang Jaksa itu tidak membeberkan siapa saja yang diamankan dalam operasi senyap tersebut. Termasuk nominal uang yang disita dari giat penindakan di wilayah Jawa Tengah (Jateng).

"Lebih detailnya ke jubir," jelasnya.

Profil Anom Widiyantoro

Anom Widiyantoro lahir di Cimahi, Jawa Barat, pada 20 Maret 1970. Ia merupakan seorang profesional yang kini mengemban amanah sebagai Bupati Pemalang setelah resmi dilantik pada 20 Februari 2025.

Pendidikan dasar hingga menengah ditempuh Anom di Jawa Barat. Ia mengawali pendidikan di SD St. Yusuf Cimahi pada 1977–1983, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Cimahi pada 1983–1986. Setelah itu, ia menamatkan pendidikan di SMA Negeri 4 Bandung pada 1989.

Usai menyelesaikan pendidikan menengah, Anom melanjutkan studi di Universitas Diponegoro dan berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 1996. Keinginannya untuk memperdalam ilmu manajemen membawanya menempuh pendidikan Magister Manajemen di Universitas Padjadjaran, yang diselesaikan pada 2005.

Sebelum terjun ke dunia politik, Anom dikenal memiliki pengalaman panjang di sektor korporasi. Ia pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Wijaya Karya Realty.

Pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Pemalang 2024, Anom maju sebagai calon bupati berpasangan dengan Nurkholes, seorang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasangan tersebut berhasil memenangkan kontestasi dengan memperoleh 278.043 suara atau setara 44,51 persen dari total suara sah. Kemenangan itu mengantarkan Anom Widiyantoro dan Nurkholes memimpin Kabupaten Pemalang untuk masa jabatan 2025–2030.

Editor: Sabik Aji Taufan
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