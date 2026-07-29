Profil Anom Widiyantoro, Bupati Pemalang yang Terjaring OTT KPK

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. (ANTARA/HO-Pemkab Pemalang)
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Anom Widiyantoro, pada Selasa (28/7). Operasi penindakan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.
"Benar," singkat Fitroh kepada JawaPos.com, Rabu (29/7).
Meski demikian, Pimpinan KPK berlatar belakang Jaksa itu tidak membeberkan siapa saja yang diamankan dalam operasi senyap tersebut. Termasuk nominal uang yang disita dari giat penindakan di wilayah Jawa Tengah (Jateng).
Baca Juga:Terjaring OTT KPK, Harta Kekayaan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Capai Rp 21,3 Miliar Punya Utang Rp 1,2 Miliar
"Lebih detailnya ke jubir," jelasnya.
Anom Widiyantoro lahir di Cimahi, Jawa Barat, pada 20 Maret 1970. Ia merupakan seorang profesional yang kini mengemban amanah sebagai Bupati Pemalang setelah resmi dilantik pada 20 Februari 2025.
Pendidikan dasar hingga menengah ditempuh Anom di Jawa Barat. Ia mengawali pendidikan di SD St. Yusuf Cimahi pada 1977–1983, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Cimahi pada 1983–1986. Setelah itu, ia menamatkan pendidikan di SMA Negeri 4 Bandung pada 1989.
Usai menyelesaikan pendidikan menengah, Anom melanjutkan studi di Universitas Diponegoro dan berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 1996. Keinginannya untuk memperdalam ilmu manajemen membawanya menempuh pendidikan Magister Manajemen di Universitas Padjadjaran, yang diselesaikan pada 2005.
Sebelum terjun ke dunia politik, Anom dikenal memiliki pengalaman panjang di sektor korporasi. Ia pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Wijaya Karya Realty.
Pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Pemalang 2024, Anom maju sebagai calon bupati berpasangan dengan Nurkholes, seorang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasangan tersebut berhasil memenangkan kontestasi dengan memperoleh 278.043 suara atau setara 44,51 persen dari total suara sah. Kemenangan itu mengantarkan Anom Widiyantoro dan Nurkholes memimpin Kabupaten Pemalang untuk masa jabatan 2025–2030.
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya