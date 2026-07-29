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Rabbany Wanadriani
Rabu, 29 Juli 2026 | 22.47 WIB

Sering Minta Maaf hingga Takut Mencoba, Ini 7 Tanda Percaya Diri Mulai Luntur

ilustrasi orang yang kurang percaya diri. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang kurang percaya diri. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bertambahnya usia membawa banyak pengalaman, pelajaran, dan perubahan dalam cara seseorang melihat dirinya sendiri.

Namun, perjalanan hidup tidak selalu membuat seseorang semakin yakin terhadap dirinya. Pada sebagian orang, berbagai pengalaman sulit, kegagalan, atau perubahan keadaan dapat perlahan mengurangi rasa percaya diri.

Dalam psikologi, penurunan kepercayaan diri sering terlihat melalui perubahan pola pikir maupun kebiasaan sehari-hari.

Seseorang mungkin tidak menyadari bahwa dirinya mulai meragukan kemampuan sendiri, tetapi hal tersebut dapat terlihat dari cara mereka berinteraksi, mengambil keputusan, hingga memperlakukan diri sendiri.

Dilansir dari geediting, berikut tujuh perilaku yang sering muncul pada orang yang mengalami penurunan rasa percaya diri seiring bertambahnya usia.

1. Terlalu Sering Meminta Maaf

Kebiasaan meminta maaf memang bisa menjadi tanda kesopanan dan rasa menghargai orang lain.

Namun, jika dilakukan secara berlebihan bahkan ketika tidak melakukan kesalahan, hal ini bisa menunjukkan adanya rasa tidak yakin terhadap diri sendiri.

Orang yang kehilangan kepercayaan diri terkadang merasa harus selalu menjaga perasaan orang lain, takut mengecewakan, atau khawatir keberadaannya menjadi beban.

Akibatnya, mereka lebih mudah menyalahkan diri sendiri dibandingkan melihat situasi secara objektif.

2. Mulai Menghindari Tantangan Baru

Salah satu tanda menurunnya kepercayaan diri adalah munculnya rasa takut untuk mencoba sesuatu yang baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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