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Muhammad Ridwan
Kamis, 16 Juli 2026 | 05.35 WIB

KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Sita Dokumen hingga Perhiasan

Ilustrasi KPK. (Benardy Ferdiansyah/Antara) - Image

Ilustrasi KPK. (Benardy Ferdiansyah/Antara)

JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi strategis di Kabupaten Sukoharjo, pada Selasa (14/7).

Penggeledahan itu terkait dengan pengembangan penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Sukoharjo nonaktif, Etik Suryani. Juga bagian upaya mengumpulkan alat bukti.

Enam lokasi yang digeledah meliputi Rumah Dinas Bupati, Kantor Bupati Sukoharjo, Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, dan Dinas Kesehatan.

"Penyidik mendatangi enam lokasi untuk dilakukan penggeledahan," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (15/7).

Dari serangkaian penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara.

Barang bukti yang disita meliputi dokumen, barang bukti elektronik (BBE), uang, serta sejumlah perhiasan.

"Untuk detil nominalnya nanti kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya," lanjutnya.

KPK juga mengonfirmasi bahwa proses penggeledahan masih terus berlangsung di sejumlah lokasi lain di Sukoharjo. 

Beberapa tempat yang turut menjadi sasaran penyidik antara lain kantor Dinas Pendidikan, kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Menurut Budi, langkah tersebut dilakukan untuk melengkapi alat bukti sehingga konstruksi perkara dapat diungkap secara menyeluruh.

Editor: Bayu Putra
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