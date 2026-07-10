Israel Klaim Beri Data Intelijen Soal Dugaan Rencana Iran Bunuh Trump

JawaPos.com - Israel mengatakan telah membagikan data intelijen baru kepada Amerika Serikat yang diklaim mengungkap dugaan rencana Iran membunuh Presiden Donald Trump.

Menurut laporan The Wall Street Journal pada Kamis (9/7), yang mengutip sumber yang mengetahui persoalan tersebut. Informasi intelijen tersebut berpotensi semakin meningkatkan ketegangan antara Washington dan Teheran.

Dilansir dari Antara, Jumta (10/7) menurut WSJ, Iran selama bertahun-tahun berjanji akan membalas pembunuhan Komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Qassem Soleimani, yang tewas dalam serangan Amerika Serikat pada 3 Januari 2020 atas perintah Trump.

Kedutaan Besar Israel di Washington dilaporkan menolak memberikan komentar.

Sementara itu, Misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) belum memberikan tanggapan atas laporan tersebut.

Pihak Gedung Putih meminta The Journal merujuk pada keterangan yang disampaikan Trump dalam KTT NATO di Ankara, Turkiye, pada Rabu lalu mengenai adanya kemungkinan upaya pembunuhan terhadap dirinya oleh Iran.

"Mereka ingin membunuh pemimpin Amerika Serikat, yaitu saya. Nama saya ada dalam setiap daftar mereka. Saya melihatnya pagi ini, nama saya ada di semua daftar mereka. Sejauh ini saya mungkin masih beruntung, tetapi keberuntungan itu mungkin tidak akan bertahan lama," kata Trump.

Di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran, Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan berbicara melalui telepon pada Kamis. Keduanya sepakat untuk terus melakukan koordinasi.

Dalam dua hari terakhir, Amerika Serikat dan Iran saling melancarkan serangan setelah Iran menyerang tiga kapal niaga di Selat Hormuz.