Presiden Mesir: Tak Ada Normalisasi hubungan dengan Israel Sebelum Perdamaian Tercapai dan Negara Palestina Merdeka

JawaPos.com - Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menegaskan “tidak akan ada normalisasi” hubungan dengan Israel, sebelum perdamaian adil tercapai yang akan mengarah pada pembentukan negara Palestina merdeka.

Pidato Sisi disampaikan Sabtu (4/7) pada upacara peresmian markas Komando Strategis Negara di Ibu Kota Administratif Baru Mesir di sebelah timur Kairo, menurut pernyataan dari kepresidenan Mesir.

“Tidak akan ada perdamaian abadi, tidak ada stabilitas sejati, dan tidak ada normalisasi yang populer kecuali dengan perdamaian yang adil yang mengakhiri pendudukan, mengakhiri ketidakadilan dan agresi, memulihkan hak-hak pemilik yang sah, dan memberikan keamanan bagi semua,” kata Presiden Sisi, dilansir dari Antara, Minggu (5/7).

Perdamaian yang adil, menurut Sisi, akan memberikan masyarakat di wilayah tersebut “kesempatan untuk hidup dalam stabilitas dan kemakmuran”.

Sisi juga menyerukan dukungan terhadap gencatan senjata di Gaza, yang mulai berlaku pada Oktober 2025, serta kerangka kesepakatan baru-baru ini antara Iran dan AS untuk mengakhiri konflik mereka.