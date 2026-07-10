Tengah Malam Polisi Geledah Ruko 3 Lantai di Cipete, Polda Metro Jaya Ungkap Tujuannya

JawaPos.com - Rangkaian penggeledahan oleh Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya sejak Rabu (8/7) berlanjut sampai Kamis tengah malam (9/7) dan Jumat dini hari (10/7). Polisi menggeledah lokasi ke-13 di kawasan Cipete, Jakarta Selatan (Jaksel). Kali ini sasarannya adalah ruko 3 lantai.

Lokasi ruko tersebut tidak jauh dari lokasi penggeledahan pertama di de’Clan Signature Cafe dan Koin Money Changer. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, penggeledahan dilakukan sebagai bagian dalam proses hukum kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Budi menyampaikan bahwa, penyidik bergerak ke ruko tersebut setelah mendapatkan keterangan dari saksi yang diperiksa atas penggeledahan di 12 titik sebelumnya. Meski belum menjelaskan secara terperinci, polisi melakukan upaya paksa tersebut untuk menemukan data, informasi, dan alat bukti lainnya.

”Dapat kami sampaikan penggeledahan di titik ke-13 ini merupakan rangkaian dari kegiatan penyidikan yang sebelumnya,” ucap dia kepada awak media.

Baca Juga:Bupati Sukoharjo Etik Suryani Diduga Terlibat Pemerasan Perangkat Daerah

Perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu menyatakan bahwa pihaknya terus mencari tahu keberadaan lokasi lain yang diduga berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi maupun TPPU tersebut. Dia memastikan, pengungkapan dilakukan sampai tuntas.

Saat mendatangi ruko di Cipete, petugas kepolisian sempat bersusah payah masuk. Mereka harus memotong besi menggunakan gerinda. Sebab, akses masuk ruko dipasang rantai. Budi mengakui hal itu dan memastikan proses tersebut berjalan dengan lancar.

”Pertama jelas memutus rantai, kedua membuka pintu. Kita lihat menyaksikan ruko ada 3 lantai. Untuk membuka pintu akses ke lantai 3,” jelasnya.

Dari lokasi tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen, perangkat komputer, dan barang lainnya yang diduga berkaitan dengan kasus. Namun demikian, Budi belum merinci hasil penggeledahan tersebut. Termasuk barang bukti yang disita oleh petugas.