KPK Amankan 5 Orang Dalam OTT Bupati Sukoharjo, Pagi Ini Dibawa ke Jakarta

Jubir KPK Budi Prasetyo saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah, pada Kamis (9/7) malam. Tim penindakan KPK mengamankan total lima orang dalam operasi senyap tersebut, termasuk Bupati Sukoharjo Etik Suryani.
"Konfirm, bahwa KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup dan terjadi peristiwa tertangkap tangkap di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (10/7).
"Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah 5 orang, salah satunya Bupati Sukoharjo," sambungnya.
Budi menjelaskan, mereka yang diamankan telah dilakukan pemeriksaan awal di Mapolresta Solo sejak Kamis malam. Saat ini, sejumlah pihak yang diamankan termasuk Bupati Etik Suryani akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
"Para pihak kemudian dilakukan pemeriksaan awal di Polresta Surakarta, dan pagi ini akan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut," tegasnya.
Mengutip Radar Solo (Jawa Pos Grup), Bupati Etik keluar dari pintu lobby utama Mapolresta Solo sekitar pukul 05.40 WIB dengan pengawalan petugas KPK.
Saat melangkah keluar, bupati perempuan pertama di Sukoharjo ini tampil dengan pakaian kasual berupa kemeja putih yang dipadukan dengan rompi berwarna gelap, celana jeans, serta kerudung dan masker hitam.
Begitu menginjakkan kaki di teras gedung, Etik sempat memperlihatkan gestur kebingungan lantaran puluhan awak media langsung merangsek maju untuk mengambil gambar dan melontarkan pertanyaan.
Mengikuti instruksi petugas, Etik memilih berjalan cepat membelah kerumunan wartawan menuju bus yang sudah terparkir di halaman Mapolresta.
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