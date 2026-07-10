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Muhammad Ridwan
Jumat, 10 Juli 2026 | 13.07 WIB

KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo Etik Suryani

Ilustrasi korupsi. - Image

Ilustrasi korupsi.

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Jawa Tengah (Jateng), pada Kamis (9/7) malam. Tim penindakan lembaga antirasuah diduga mengamankan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.

Salah seorang sumber internal di KPK membenarkan adanya giat tangkap tangan yang menyasar Bupati Sukoharjo tersebut.

Mengutip Radar Solo (Jawa Pos Grup), pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terjaring OTT dilakukan di Mapolresta Solo, sejak Kamis malam hingga Jumat subuh (10/7) masih berlangsung.

Dalam giat tangkap tangan itu, lembaga antirasuah diduga turut mengamankan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Kepala Dinas di wilayah Sukoharjo.

Sementara itu, pantauan radarsolo.com, sekitar pukul 04.25 WIB, sebuah mobil MPV hitam tiba di halaman Mapolresta Solo. Dari dalam mobil tersebut, petugas kemudian mengeluarkan lima koper berwarna hijau.

Disebut-sebut, lima koper itu berisi sejumlah barang bukti terkait kasus yang kini tengah didalami KPK di salah satu wilayah Solo Raya tersebut.

Editor: Sabik Aji Taufan
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