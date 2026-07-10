Terjaring OTT KPK, Harta Bupati Sukoharjo Etik Suryani Capai Rp 9,1 Miliar

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Sukoharjo Etik Suryani, pada Kamis (9/7) malam. Etik Suryani menjalani pemeriksaan di Mapolresta Solo sejak Kamis malam hingga Jumat (10/8) pagi.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto membenarkan, OTT terhadap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.

"Benar," singkat Fitroh dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (10/7).

Meski demikian, Fitroh masih enggan membeberkan barang bukti dan pihak-pihak lainnya yang diamankan dalam giat tangkap tangan tersebut. Termasuk soal perkara yang diduga melibatkan Bupati Sukoharjo.

"Lengkapnya ke jubir," ucap Fitroh.

Harta Bupati Etik Suryani capai Rp 9,1 miliar Harta kekayaan Bupati Sukoharjo Etik Suryani mencapai Rp 9.119.012.976 atau Rp 9,1 miliar. Harta kekayaan itu terbaru disampaikan Etik Suryani dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pada 27 Maret 2026 untuk tahun periodik 2025.

Etik Suryani tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan sebanyak enam bidang yang tersebar di Wonogiri dan Sukoharjo. Harta tidak bergerak milik politikus PDI Perjuangan itu senilai Rp 4.893.000.000.

Bupati dua periode itu juga tercatat memiliki alat transportasi berupa dua mobil Toyota mini bus tahun 1980 dan 1977, serta mobil Toyota Vellfire tahun 2010. Harta bergerak milik Etik Suryani sejumlah Rp 475.000.000.