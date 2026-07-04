Bupati Langkat Syah Afandin Resmi Ditahan KPK, Bantah Dapat Bocoran soal OTT

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Langkat, Syah Afandin, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan (Rutan) KPK, Jakarta, pada Sabtu dini hari (4/7).

Syah Afandin terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 01.35 WIB. Ia mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan kedua tangan diborgol saat digiring menuju mobil tahanan.

Syah Afandin membantah telah mengetahui akan menjadi target Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Ia menegaskan, dirinya tidak pernah menerima informasi terkait operasi KPK.

"Enggak ada," kata Syah saat digiring ke mobil tahanan.

Ketika kembali ditanya mengenai pesan yang ingin disampaikannya kepada publik, Syah memilih tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia kembali membantah adanya pihak yang membocorkan informasi mengenai OTT yang dilakukan KPK.

"Ndak ada (yang memberi info OTT)," tegasnya.

KPK tetapkan Bupati Langkat Syah Afandin dan tim sukses Pilkada Sumut 2024 Yaqub Abdhal tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Langkat, Sumatera Utara (Sumut) Syah Afandin, sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Pemerintan Kabupaten (Pemkab) Langkat tahun 2025-2026. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Sumut, pada Kamis (2/7).